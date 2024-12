Nahost-Ticker: Viele Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

09.36 Uhr: Israel greift Raketendepots an der syrischen Küste an

Israel flog nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte die heftigsten Luftangriffe in Syrien seit 2012. Ziele waren Raketendepots und syrische Militäranlagen, darunter ein Lager in Tartus. Heftige Explosionen wurden gemeldet. Israel zerstörte nach eigenen Angaben Teile der syrischen Luftverteidigung und des Armeearsenals und rückte in eine Pufferzone an der Grenze ein. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen von 1974. Syriens neue Machthaber beschwerten sich beim UN-Sicherheitsrat, erklärten aber, keine militärische Konfrontation mit Israel anzustreben.

09.32 Uhr: Israel – Neuer Drohnenangriff aus dem Jemen abgewehrt

Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben einen Drohnenangriff aus dem Jemen abgewehrt. Ein Marineboot schoss die Drohne ab, bevor sie israelisches Territorium erreichte. Die jemenitischen Huthis, Verbündete des Iran, unterstützen die Palästinenser im Gazastreifen und setzten Angriffe auf Israel fort. Vor einer Woche traf eine Drohne aus dem Jemen ein Haus in Israel. Israel reagierte im Juli und September mit Angriffen auf Huthi-Ziele im Jemen, wobei mehrere Menschen starben.

08.30 Uhr: Berichte über 20 Tote bei israelischem Angriff in Chan Junis

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein ehemaliges Schulgebäude im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben rund 20 Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, unter den Opfern seien auch Kinder. Die israelische Armee teilte dagegen mit, der Angriff am Sonntagabend habe einem "Kommando- und Kontrollzentrum von Hamas-Terroristen" gegolten. Diese hätten von dem ehemaligen Schulgebäude in der sogenannten humanitären Zone in Chan Junis aus agiert. Die Angaben beider Seiten ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

01.16 Uhr: Kameramann von Al-Dschasira bei israelischem Angriff im Gazastreifen getötet

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist am Sonntag ein Kameramann des Senders Al-Dschasira bei einem Angriff auf die Flüchtlingssiedlung Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet worden. Dies teilte der Sender mit Sitz in Katar mit. In einer Erklärung des Senders war von einer "gezielten Tötung" des 39-Jährigen die Rede. Die israelische Armee bestätigte den Tod des Kameramanns. Al-Luh habe der mit der Hamas verbündeten Palästinensermiliz Islamischer Dschihad angehört und sei in der Vergangenheit der Kommandeur einer Einheit gewesen, erklärte die Armee. Der Stützpunkt des Zivilschutzes in Nuseirat sei von der Hamas und dem Islamischen Dschihad als "Kommando- und Kontrollzentrum" genutzt worden.

00.52 Uhr: Israel greift Militärstützpunkte in syrischer Küstenregion Tartus an

Die israelische Armee hat nach Angaben von Aktivisten in der Nacht zum Montag Angriffe auf Militärstützpunkte in der syrischen Küstenregion Tartus geflogen. Israelische Kampfflugzeuge hätten verschiedene Ziele beschossen, unter anderem Standorte der Luftabwehr und Raketenlager, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es habe sich um die schwersten Angriffe in Tartus seit Beginn der israelischen Angriffe im Jahr 2012 gehandelt. In Tartus befindet sich auch ein russischer Marinestützpunkt.