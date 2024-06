Freude nach Geiselbefreiung im Gazastreifen - aber auch Kritik

Freude und Erleichterung nach der Befreiung von vier Hamas-Geiseln am Samstag im Gazastreifen durch israelische Spezialkräfte: Wie die Armee mitteilte, wurden die Geiseln "im Rahmen einer komplexen Operation" der Streitkräfte, des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet und der Yamam-Einheit der israelischen Polizei in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat gerettet. Armeesprecher Daniel Hagari berichtete im israelischen Fernsehen, bei der Operation seien die Befreier unter Beschuss der Hamas in zwei Einrichtungen in Nuseirat eingedrungen.

Befreit wurden Noa Argamani (25), Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27) und Shlomi Ziv (40). Sie waren bei dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen entführt worden. Ihr Gesundheitszustand sei stabil, hieß es. Für weitere medizinische Untersuchungen seien sie in das Sheba-Gesundheitszentrum in Tel HaShomer gebracht worden.