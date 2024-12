Nahost-Ticker: UN – Bewaffnete Banden plündern im Gazastreifen

11.26 Uhr: UN – Bewaffnete Banden plündern im Gazastreifen

Der neue UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher sieht einen Zusammenbruch von Recht und Ordnung im Gazastreifen. "Wir erleben jetzt auch den Zusammenbruch von Recht und Ordnung und die systematische bewaffnete Plünderung unserer Vorräte durch lokale Banden", teilte Fletcher bei einem Besuch der Nahost-Region mit. Es sei fast unmöglich, auch nur einen Bruchteil der nötigen Hilfsgüter in das Palästinensergebiet zu schaffen. Die Lebensbedingungen seien fast unerträglich.

Der Norden des Gazastreifens sei seit mehr als zwei Monaten praktisch unter Belagerung. Dort drohe eine Hungersnot. Israel habe seit dem 6. Oktober mehr als 100 Anfragen für die Genehmigung von UN-Hilfslieferungen abgelehnt, teilte Fletcher mit, der das UN-Nothilfebüro OCHA leitet.

Die Angriffe Israels in dicht besiedelten Gegenden - auch solchen, in die die israelischen Streitkräfte die Menschen vertrieben hätten - gingen weiter. Nirgends seien die Menschen sicher. "Schulen, Krankenhäuser und die zivile Infrastruktur sind in Schutt und Asche gelegt worden."

Nach Israels Darstellung sind genügend Hilfsgüter da, aber die Vereinten Nationen schaffen es nicht, sie im Gazastreifen zu verteilen. Nach internationaler Rechtsauffassung - etwa des Internationalen Gerichtshofs - ist der Gazastreifen von Israel besetztes Gebiet, in dem Israel für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sieht Israel in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Menschen mit allem Nötigen versorgt sind. Israel sieht sich seit dem Militärabzug 2005 nicht mehr als Besatzungsmacht.

05.43 Uhr: Sorgenvolle Weihnachten in Bethlehem – Ohne Pilger fehlt das Geld

Die Geburtskirche in Bethlehem bleibt aufgrund des aktuellen Gaza-Kriegs und verschärfter israelischer Checkpoints leer. Die Weihnachtszeit, normalerweise von Touristen überfüllt, ist dieses Jahr still. Lokale Christen und Muslime sehen sich durch die Konflikte und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zur Abwanderung gezwungen. Die Stadt verliert nicht nur Besucher, sondern auch Einwohner, da viele, besonders junge Menschen, keine Zukunftsperspektive mehr sehen. Weihnachten 2024 wird als rein religiöses Fest ohne prunkvolle Feierlichkeiten begangen, um die schwierige Lage zu reflektieren.

05.30 Uhr: Winter im Gazastreifen: "Nachts laufen Ratten über uns"

Die Palästinenser im Gazastreifen leiden im Winter unter extremen Bedingungen. Viele sind durch die Kämpfe vertrieben und leben in provisorischen Unterkünften, die Wind, Kälte und Regen kaum standhalten. Es mangelt an Decken, warmer Kleidung und Feuerholz. Reda Abu Zarada, 50, die mit ihrer Familie aus dem Norden des Gazastreifens vertrieben wurde, sagte, die Erwachsenen würden mit den Kindern im Arm schlafen, damit sie es in ihrem Zelt warm haben. "Nachts laufen Ratten über uns, weil wir keine Türen haben und die Zelte zerrissen sind. Die Decken halten uns nicht warm. Wir spüren, wie der Frost aus dem Boden kommt. Wir wachen am Morgen frierend auf", sagte sie.

Hilfsorganisationen wie das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) und das Internationale Rettungskomitee (IRC) bemühen sich, Winterhilfen zu liefern, stoßen jedoch auf logistische und bürokratische Hindernisse. Die Vereinten Nationen warnen, dass viele Menschen den Winter nicht überstehen könnten. Israel und die Hamas verhandeln über eine Waffenruhe, die auch mehr Hilfslieferungen ermöglichen könnte.

03.02 Uhr: Oxfam – Nur zwölf Lkw konnten binnen zweieinhalb Monaten Hilfe in Nordgazastreifen verteilen

In den letzten zweieinhalb Monaten konnten nur zwölf von 34 Lastwagen Hilfsgüter im nördlichen Gazastreifen verteilen, da die israelische Armee die Mehrheit dieser Lieferungen verhinderte, so Oxfam, ein internationaler Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Bei drei der Lieferungen sei die Schule, in der die hilfsbedürftigen Menschen untergebracht waren, wenige Stunden nach der Verteilung von Nahrung und Wasser geräumt und beschossen worden, erklärte Oxfam weiter. Israel wirft ihrerseits Hilfsorganisationen Unfähigkeit beim Verwalten und Verteilen der Hilfsgüter vor. Human Rights Watch kritisiert Israel in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht, systematisch Wasser im Gazastreifen zu verweigern. Dies habe "wahrscheinlich zu Tausenden Todesfällen geführt" und weitere würden vermutlich folgen, hieß es demnach.