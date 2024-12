Nahost-Ticker: Angreifer stellt sich nach Attacke bei Betlehem

09.34 Uhr: Palästinenser: Zwölf Sicherheitskräfte für Gaza-Hilfstransporte getötet

Bei israelischen Angriffen im Süden des Gazastreifens sind palästinensischen Angaben zufolge am Donnerstag zwölf Sicherheitskräfte getötet worden, die Hilfstransporte absicherten. Laut dem Sprecher der Zivilschutzbehörde, Mahmud Basal, kamen sieben von ihnen bei einem Angriff in der Stadt Rafah ums Leben, fünf weitere wurden in Chan Junis getötet. Zudem habe es rund 30 Verletzte gegeben. Die mit Mehl beladenen Lastwagen seien auf dem Weg zu Lagern des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA gewesen, sagte Basal. Mit den Angriffe ziele Israel darauf ab, "alle Dienstleistungen für die Bürger im Gazastreifen zu zerstören". Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

09.25 Uhr: Nach Terrorangriff: Tatverdächtiger hat sich Sicherheitskräften gestellt

Der Tatverdächtige, der einen Terrorangriff auf einen Bus nahe Betlehen verübt haben soll, hat sich nach einer Verfolgung den israelischen Sicherheitskräften gestellt. Bei dem Terroranschlag auf einen Bus im Westjordanland sind israelischen Angaben zufolge ein zwölf Jahre altes Kind getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Der israelische Junge war am späten Abend vom Rettungsdienst Magen David Adom in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er jedoch am frühen Morgen seinen schweren Schussverletzungen erlag, wie die Armee mitteilte. Mehrere weitere Personen seien verletzt worden.

09.22 Uhr: Palästinenser: Über 30 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei neuen israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 35 Menschen getötet worden. In Gaza-Stadt seien bei einem Angriff auf ein Wohngebäude sieben Menschen ums Leben gekommen, meldet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Darunter seien auch Kinder und Frauen. Weitere 15 Menschen seien bei der Bombardierung eines Hauses westlich der Flüchtlingssiedlung Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet worden. Dort hätten von den anhaltenden Kämpfen Vertriebene Zuflucht gesucht. In der südlichen Grenzstadt Rafah seien 13 Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt worden. Hier soll eine Gruppe getroffen worden sein, die für den Schutz von Lkws mit Hilfsgütern zuständig gewesen sei. Im benachbarten Chan Junis wurden Sanitätern zufolge mehrere Menschen bei einem Luftangriff auf eine solche Schutztruppe verletzt. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs lag zunächst nicht vor.

06.29 Uhr: 12-Jähriger bei Terrorangriff im Westjordanland getötet

