Die Helfer der Hisbollah – wer sind Irans regionale Ableger?

Die Huthis im Jemen

Zum zweiten Mitglied der "Achse des Widerstands" zählen die Huthis im Jemen, ein schiitischer Stamm, der in den 90er Jahren erstmals in Erscheinung trat. Mit Beginn des arabischen Frühlings 2011 und dem Sturz des Langzeitdiktators Ali Abdullah Saleh brach im Jemen ein äußerst blutiger Bürgerkrieg aus. Er entwickelte sich ab 2015 zu einem Regionalkrieg zwischen Saudi-Arabien und den Huthis. Die schiitische Regionalmacht Iran, die die Huthis massiv aufrüstete, und die sunnitische Regionalmacht Saudi-Arabien führten auf dem Gebiet des Jemen einen verheerenden Stellvertreterkrieg aus.

Erst im März 2023 kam es unter Vermittlung des Oman zu einem Waffenstillstand und der Wiederausnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Riad und Teheran. Nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober eröffnete die vom Iran auf rund 200.000 Mann ausgebauten Huthis-Rebellen eine dritte Front gegen Israel, neben der ersten Front im Süden Israels und der zweiten im Norden Israels. Mit ihrem Arsenal an Drohnen und Mittelstreckenraketen begannen die Huthis, die Handelsschifffahrt im Roten Meer ins Visier zu nehmen. Wie das amerikanischen "Wilson-Center" in Washington nüchtern feststellt, behaupteten die Huthis, "die Drohnen- und Raketenangriffe dienten der Unterstützung ihrer Verbündeten in der Hamas, obwohl die große Mehrheit der angegriffenen Schiffe keine Verbindungen zu Israel hatte."

Regelmäßig feuern die Huthis auch Mittelstreckenraketen auf den Süden Israels ab, die bislang von dem US-geführten Marineverband im Roten Meer oder von israelischen Einheiten abgeschossen worden sind.

Die Verbündeten der Hisbollah im Irak und in Syrien

Im Irak operieren die schiitische Asa`ib Ahl al-Haqq Milizen als der "Islamische Widerstand", die nach dem US-geführten Einmarsch ins Land und dem Sturz von Diktator Saddam Hussein 2003 entstanden. Sie richten ihre Anschläge in erster Linie gegen amerikanische Militäreinrichtungen im Land. Ihr syrischer Ableger griff im Bürgerkrieg auf der Seite von Diktator Assad ein, der vom Iran und der Hisbollah massiv unterstützt wurde. Nach dem 7. Oktober intensivierten die Schiiten-Milizen ihre Angriffe auf US-Ziele, sowohl im Irak als auch in Syrien. Nach Angaben des "European Council on Foreign Relations" verübten die Paramilitärs seit Beginn des Gaza-Kriegs über 170 Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien.

Als bei einem Angriff auf ein Camp der US-Armee in Jordanien im Frühjahr drei amerikanische Soldaten getötet und über 30 verletzt wurden, führte die US-Flugwaffe einen massiven Vergeltungsschlag durch. Washington ließ der iranischen Führung über Mittelsmänner ausrichten: Sollte es noch einmal zu einem Anschlag auf US-Einrichtungen in der Region kommen, würde die Vergeltung ganz erheblich deutlicher ausfallen. Seitdem ist kein derartiger Zwischenfall mehr bekannt geworden. Allerdings drohte der Anführer von Asa'ib Ahl al Haq, Qais al-Khazali, den USA am Montag dieser Woche: Sollte Washington Israel dabei weiterhin unterstützen, den Libanon anzugreifen, "sollte Amerika wissen, dass es alle seine Interessen in der Region und im Irak zur Zielscheibe und zur Gefahr gemacht hat".