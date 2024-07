Hamas bestätigt: Hanija in Teheran getötet

Der politische Führer der Hamas, Ismail Hanija, ist im Iran getötet worden. Das bestätigten die militante Palästinenserorganisation und die iranischen Revolutionsgarden. Bei dem Angriff auf ein Haus in Teheran sei auch ein Leibwächter von Hanija getötet worden.

Palästinenser-Präsident Abbas verurteilte den Anschlag. Die Fraktionen im Westjordanland riefen zu Massendemonstrationen auf. Die israelische Seite äußerte sich bislang nicht zu dem Angriff.

Weitere Hintergründe und Reaktionen auf den Tod von Hanija finden Sie unter tagesschau.de

Iran: "Es wird eine harte Bestrafung geben"

Die Hamas machte Israel für den Anschlag verantwortlich und sprach von einer schweren Eskalation. Der oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, hat Vergeltung für den Tod des politischen Anführers der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, in Teheran angekündigt. "Das kriminelle zionistische Regime (Israel) hat unseren Gast in unserem Haus ermordet", wurde Chamenei auf seiner Website zitiert. "Es wird eine harte Bestrafung geben."

Auch die Türkei warf Israel vor, den Gaza-Krieg in der Region ausweiten zu wollen. Es habe sich erneut gezeigt, dass die israelische Regierung keine Absicht habe, Frieden zu erreichen, teilte das türkische Außenministerium mit.

Iranische Staatsmedien veröffentlichen Details

Iranische Staatsmedien veröffentlichen Einzelheiten zum Tod des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanija. Hanija sei am Mittwoch gegen 2.00 Uhr in der Nacht getötet worden, hieß es in den Berichten. Er habe sich in einer Residenz für Kriegsveteranen im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran aufgehalten. Seine Wohnung sei von einem Geschoss aus der Luft getroffen worden, berichtete das Nachrichtenportal Nournews. Weitere Untersuchungen liefen, etwa um zu klären, von wo aus das Geschoss abgefeuert worden sei. Hanija hatte in Teheran an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian teilgenommen.

Im Gazastreifen waren in den vergangenen Monaten mehrere von Hanijas Angehörigen getötet worden. Er selbst lebte nicht mehr dort, sondern hielt sich vor allem in der Türkei und in Katar auf.

Mit Informationen von Reuters