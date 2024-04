Konservative gewinnen Parlamentswahl in Kroatien

Bei der Parlamentswahl in Kroatien ist die bürgerliche Partei HDZ von Ministerpräsident Andrej Plenkovic nach Hochrechnungen auf Basis von vorläufigen Teilergebnissen stärkste Kraft geworden, hat aber die absolute Mehrheit für eine Regierungsbildung verfehlt. Wie die zentrale Wahlkommission in Zagreb nach Auszählung von knapp einem Drittel der Stimmzettel mitteilte, kam HDZ zusammen mit ihren vier Verbündeten auf 37,3 Prozent der Stimmen, also 65 von insgesamt 151 Parlamentsmandaten.

Für eine Mehrheit wären 76 Sitze notwendig. Wenn sich die Zahlen bestätigen, muss die HDZ mit kleineren Partnern verhandeln, um eine Koalition zu bilden.

Vorwürfe der Korruption gegen Plenkovic

Aufgrund von Vorwürfen der Korruption und Vetternwirtschaft gegen Plenkovic und seine Partei hatten einige der kleineren Parteien bereits im Vorfeld angekündigt, nicht mit der HDZ zusammenarbeiten zu wollen. Denkbar wäre etwa unter anderem eine Koalition der amtierenden Regierungspartei mit der rechtspopulistischen Heimatbewegung, die laut Hochrechnung auf 10 Sitze kommt und sich offen für ein Bündnis mit der HDZ gezeigt hat.

Auch Sozialdemokraten könnten Regierungsbildung versuchen

Die sozialdemokratische Partei SDP holte den Hochrechnungen zufolge 41 Sitze und wurde damit zweitstärkste Kraft. Auch sie könnte versuchen, eine Regierung zu bilden. Die Sozialdemokraten bräuchten aber in jedem Fall mehrere Koalitionspartner.

Das Duell Plenkovic vs. Milanovic

Noch Stunden vor Schließung der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung bei mehr als 50 Prozent - ein Rekord. Wahlkampfthemen waren unter anderem die höchste Inflationsrate in der Eurozone, Arbeitskräftemangel und illegale Migration. Vor allem aber stand das Duell des konservativen Ministerpräsident Andrej Plenkovic und seines sozialdemokratischen Herausforderers, Präsident Zoran Milanovic, im Mittelpunkt des Wahlkampfs. Milanovic warf den Konservativen "massiven Diebstahl" staatlicher Gelder vor, Plenkovic warnte davor, dass Milanovic Kroatien als Ministerpräsident näher an Russland heranführen könnte.