Warum ZDF-Journalist Koll mit einer Wiederwahl Trumps rechnet

Für Koll verheißt die Geste Trumps, seine Anhänger im Moment des Attentats zum Kämpfen aufzufordern, nichts Gutes. "Das ist eine Kampferklärung, eine Kriegserklärung im Grunde an seine Anhänger. Da ist jemand verwundet worden und dann fordert er seine Leute auf zu kämpfen."

Koll: "Wir müssen uns Gedanken machen, was da auf uns zukommt"

Der frühere Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios forderte, sich in Deutschland auf eine zweite Amtszeit Trumps vorzubereiten. "Wir müssen uns darüber Gedanken machen, was da auf uns zukommt. Wenn wir davon ausgehen, dass im Grunde dieser Trumpismus gewinnt und lange bleibt." Das sei mit dem erst 39-jährigen republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten James Vance möglich. Dieser habe, so Koll, auf der Münchner Sicherheitskonferenz klare Ansagen zur künftigen Ausrichtung der US-Außenpolitik gemacht, sollte Trump gewählt werden. Für Deutschland könnte das zehn Prozent Zollabgaben für Exporte in die USA und jährlich drei Prozent Investitionen in die Verteidigung bedeuten, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Damit müsse man rechnen, sollte Trump die Ukraine nicht mehr unterstützen, sagte Koll.

Ehemaliger Rennrodler Hackl zeigt Unverständnis über Joe Biden

Ein weiteres Thema am Sonntags-Stammtisch war ein möglicher Rückzug des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden aus dem aktuellen Wahlkampf. Der frühere Rennrodler und aktuelle Trainer der österreichischen Rodelnationalmannschaft Georg Hackl äußerte großes Unverständnis über die Kandidatur Bidens. Es sei interessant, dass ein Land wie Amerika, eine demokratische Partei, keinen geeigneteren Kandidaten hervorbringe, so Hackl. "Ich als einfacher Mensch kann mir gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Das hätte man im Vorfeld besser vorbereiten müssen", sagte Hackl.