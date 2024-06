Israelischer Außenminister warnt Hisbollah vor "totalem Krieg"

Israels Militär hat Pläne für eine Offensive im Libanon abgesegnet und damit Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts mit der pro-iranischen Hisbollah-Miliz geschürt. Ranghohe Kommandeure hätten bei einer Lagebeurteilung "operative Pläne für eine Offensive im Libanon" genehmigt, teilte das Militär am Dienstagabend mit. Die Bereitschaft der Truppen werde weiter erhöht.

Pentagon-Sprecher: "Niemand will einen größeren regionalen Krieg"

Darauf angesprochen sagte der Sprecher des Pentagons in Washington, Pat Ryder: "Ich werde mich nicht in Hypothesen ergehen oder darüber spekulieren, was passieren könnte, sondern nur sagen, dass niemand einen größeren regionalen Krieg will." Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte vor dem Hintergrund des Kriegs im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas: "Wir wollen keine Eskalation. Wir wollen keine zweite Front sehen."

Israels Außenminister droht mit Eskalation

Israels Außenminister Israel Katz drohte am Dienstagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter): "Wir stehen kurz vor dem Moment der Entscheidung, die Regeln gegen die Hisbollah und den Libanon zu ändern." In einer Erklärung seines Büros hieß es: "In einem totalen Krieg werde die Hisbollah zerstört und der Libanon schwer getroffen werden." Die "Jerusalem Post" schrieb von einer Verschärfung der Rhetorik.