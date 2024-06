Euro 2024: Nagelsmann setzt gegen Ungarn auf Schottland-Elf

Der Start in die Heim-EM ist für die deutsche Nationalmannschaft geglückt. Mit 5:1 fegte das DFB-Team die Schotten vom Platz. Die Startelf harmonierte von der ersten Minute an, und auch die Auswechselspieler zeigten gute Leistungen.

Nach dem alles so gut funktioniert hat, will Bundestrainer Julian Nagelsmann auch im zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn (18 Uhr, live in der Radioreportage) nichts an der Aufstellung ändern. "Wenn über Nacht nichts passiert, werden wir keine Veränderung haben", so der 36-Jährige. Denn "wir haben die Rollen verteilt. Wir haben auch klar gesagt, dass die Leistung stimmen muss. Die stimmte bei allen elf Spielern von Beginn an. Aber auch eben bei allen, die eingewechselt wurden. Sprich, auch die haben ihre Rollen und ihre Jobs gut erfüllt. Darum gibt es jetzt keinen Grund, etwas zu ändern." Mit einem weiteren Sieg wäre das DFB-Team bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

DFB-Team: Mischung aus "alten Hasen" und jugendlichem Spielwitz

Mit Manuel Neuer, Toni Kroos und Co. stehen wieder erfahrene Spieler auf dem Platz. Neben den erfahrenen Spielern soll auch das neue Traum-Duo "Wusiala" - bestehend aus Florian Wirtz und Jamal Musiala - für packende Offensivmomente sorgen. Überraschungen hat Nagelsmann auch gegen Ungarn nicht zu bieten, er lässt seine seit den begeisternden März-Partien eingespielte Formation beginnen.

Vor Torhüter Neuer, der als einziger Stammspieler zum Jahresauftakt gefehlt hatte, werden Jonathan Tah und Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger im Zentrum verteidigen. Außen sollen Joshua Kimmich rechts und Maximilian Mittelstädt links agieren. Im Mittelfeld wird Kroos die Fäden ziehen, unterstützt wird er von "Arbeiter" Robert Andrich von Double-Sieger Bayer Leverkusen. Das "magische Dreieck" mit Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Wirtz soll die Sturmspitze Kai Havertz bedienen.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung:

Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz. - Trainer: Nagelsmann