EM-Eröffnungsspiel in München: Eine Stadt im Ausnahmezustand

Freitag, früher Abend am Münchner Marienplatz. Es sind noch rund vier Stunden bis zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in München zwischen der schottischen und der deutschen Nationalelf: Zu Tausenden strömen Fußballfans die Rolltreppen des U-Bahnschachts hinunter und fluten den Bahnsteig der U3 und U6 am Münchner Marienplatz. Die U-Bahnen können gar nicht schnell genug fahren, um die unzähligen Fans in Schottenröcken und Trikots abzutransportieren.

Inmitten der Menge steht ein Mann mit gelber Warnweste und ernstem Gesichtsausdruck: Oliver Schulze ist Einsatzleiter der MVG am U-Bahnhof Marienplatz – wo viele feiernde Deutschland- und Schottland-Fans auf ihrem Weg in Richtung Fußball-Arena oder Fanzone einsteigen. "Die Schotten verstehen es, Stimmung zu machen", sagt er. "Die Bundesliga-Spiele sind da ein bisschen anders, aber das ist das Interessante dabei: Nichts ist gleich, jedes Spiel ist anders."

30 Bahnsteigmitarbeiter und die U-Bahnwache stehen Einsatzleiter Schulze heute zur Verfügung. Im Notfall kann er auch die Polizei zu Hilfe rufen. Geschätzt 20.000 Fans werden hier in den nächsten Stunden abfahren. Rund 800 passen in einen Zug. Schulzes große Hoffnung: "Dass alles gut funktioniert, dass alle Züge laufen und wir nicht sperren müssen." Was Schulze zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Eine kaputte U-Bahn wird ihm seine Arbeit später am Abend noch ziemlich erschweren.