Hochwasserlage weiter angespannt - neuer Dauerregen droht

Hohe Pegelstände an den Flüssen, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen: Noch ist die Hochwasserlage in Bayern angespannt. Allein im Raum Traunstein mussten die Einsatzkräfte bis zum Abend rund 100-mal ausrücken, im Berchtesgadener Land etwa 60-mal.

In Passau erreicht die Donau einen Wasserstand von 7,50 Metern

Immerhin: In ganz Bayern sei die Feuerwehr gut vorbereitet gewesen, berichtet der Kreisbrandinspektor für das Berchtesgadener Land, Andreas Gabriel, dem BR. In seiner Region habe es schon am Freitagnachmittag eine große Aktion zum Befüllen von Sandsäcken gegeben.

Und auch in der Dreiflüssestadt Passau, wo Donau, Inn und Ilz zusammenfließen, hat man längst Vorkehrungen getroffen. Einige Bereiche der Altstadt sind gesperrt, und Bewohner wurden aufgefordert, ihre Autos von ufernahen Parkplätzen wegzufahren. Der Wasserstand der Donau lag am Sonntagfrüh bei 7,50 Metern. Die zweite von vier Meldestufen ist damit überschritten.

Wetterdienst warnt erneut vor Starkregen und Dauerregen

Seit gestern Abend hat der Regen vorübergehend ausgesetzt, und die Lage in Bayern ist weitaus weniger schlimm als in Osteuropa, wo vor allem Polen, Tschechien und Rumänien schwer betroffen sind. Aber noch ist es nicht vorbei. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor neuem, ergiebigem Dauerregen ab dem Nachmittag bzw. Abend.

Innerhalb von knapp 48 Stunden können am östlichen Alpenrand noch einmal 60 bis 90 Liter Regen pro Quadratmeter herunterkommen. Betroffen sind die Kreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim und Traunstein.

Lage im polnisch-tschechischen Grenzgebiet spitzt sich weiter zu

Dramatisch stellt sich die Hochwasserlage derweil in Teilen Polen, Tschechiens und Rumäniens dar. Im Südwesten von Polen, am See Miedzygorze, ist ein Staudamm übergelaufen. Die Bewohner etlicher umliegender Dörfer mussten in Sicherheit gebracht werden.

Regierungschef Donald Tusk wandte sich mit der dringenden Bitte an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und die bedrohten Häuser und Wohnungen rechtzeitig zu verlassen. Mancherorts habe es bereits mehr geregnet als bei der "Jahrtausendflut" im Jahr 1997, so Tusk. Auch an der tschechischen Grenze zu Polen mussten wegen drohender Überschwemmungen tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Waldviertel in Österreich: Kamp steigt weiter an

In Österreich ist die Lage vor allem im Waldviertel nördlich von Wien kritisch. Dort führt der Kamp, ein Zufluss der Donau, schon massives Hochwasser. Der stellvertretende Landeshauptmann von Niederösterreich, Stephan Pernkopf, sprach von der "Größenordnung eines hundertjährlichen Hochwasserereignisses". Der Stausee Ottenstein am Kamp droht überzulaufen.

