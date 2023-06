Tagesgespräch: Warum ist die Unzufriedenheit der Wähler so groß?

Im ARD-Deutschlandtrend hat die AfD weiter an Stimmen gewonnen. Sie kommt genauso wie Kanzlerpartei SPD auf 18 Prozentpunkte. Die wachsende Zustimmung bei der Sonntagsfrage kommt unter anderem durch einen Vertrauensverlust der Wählerinnen und Wähler in alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien. So gaben 67 Prozent der Befragten an, dass sie die AfD wählen würden, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht sind. Die CDU/CSU kommt im Deutschlandtrend derzeit auf 29 Prozent, die Grünen auf 15 Prozent und die FDP auf 7 Prozent.