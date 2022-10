BayernTrend: Der FDP droht auch im Freistaat ein Desaster

Dass auch in der nächsten Legislaturperiode die CSU den bayerischen Ministerpräsidenten stellen wird und der wieder Markus Söder heißt, daran kann es aktuell kaum ernst zu nehmende Zweifel geben. Die Christsozialen liegen stabil bei 37 Prozent, können seit Jahresbeginn einen leichten Aufwärtstrend für sich verzeichnen. Gemeinsam mit den Freien Wählern hat die CSU aktuell wieder eine satte Mehrheit der Landtagssitze in Aussicht.

CSU: Dort, wo sie vor vier Jahren stand

Dennoch dürfte dieser BayernTrend nicht für besonders große Euphorie im Lager der CSU sorgen. Denn die Christsozialen können die große Unzufriedenheit der Menschen mit der Ampel-Koalition in Berlin aktuell nicht wirklich in Zustimmung für sich ummünzen. Die Partei steht da, wo sie vor vier Jahren stand. Und auch die persönlichen Werte von Markus Söder sind nach dem surrealen Hoch in der Corona-Zeit wieder auf dem Niveau von 2018 angekommen.

Eine größere (Personal-)Debatte wird es nach diesem BayernTrend aber wohl nicht geben. Denn die 37 Prozent in dieser Umfrage haben aus Söders Sicht auch etwas Gutes: in Panik braucht deshalb niemand zu verfallen. Gleichzeitig ist der Wert aber auch nicht so gut, dass die CSU Gefahr laufen könnte übermütig oder zu siegessicher zu werden. Das diszipliniert.

Freie Wähler: Gewinner im BayernTrend

Dazu passt, dass es auch für die Freien Wähler – Stand jetzt – keinen Grund gibt Rabatz zu machen und den Konflikt mit der CSU zu suchen um sich gegen den großen Koalitionspartner zu profilieren. Bürgerliche Wähler mögen keinen Streit. Die populistischen Anflüge von Hubert Aiwanger scheinen beim Wahlvolk anzukommen. Die Umfragedelle der Corona-Hochphase scheint ausgemerzt. Die Freien Wähler verzeichnen das größte Plus in der Sonntagsfrage, genauso wie das größte Plus in Sachen Zufriedenheit mit der Partei und auch Hubert Aiwanger persönlich hat das größte Plus bei der Politikerzufriedenheit hinter seinem Namen.

Die FW dürfen sich deshalb als die Gewinner dieser Umfrage fühlen. Sie stabilisieren sich als kleiner Partner in der Koalition mit der CSU auf dem Niveau von 2018. Das Schicksal der FDP scheint ihnen erspart zu bleiben. 2013 marginalisierte die CSU ihren damaligen kleinen Koalitionspartner, und die Liberalen flogen hochkant aus dem Landtag.

FDP droht Desaster

Genau das droht der FDP nun wieder. Dabei scheinen die Liberalen in einer schier aussichtslosen Zwickmühle gefangen: Gehen die Liberalen weiter Kompromisse mit SPD und Grünen in Berlin ein, laufen ihnen die wirtschaftsliberalen, bürgerlichen Wählerinnen und Wähler davon (Stichwort: Atomkraft). Lässt die FDP die Koalition deshalb platzen, stürzt sie das Land ins Chaos. Und das in einer Zeit, in der Deutschland vor den vielleicht größten Herausforderungen der Nachkriegsgeschichte steht. Die FDP wäre wahrscheinlich für viele Menschen auf lange Zeit nicht mehr wählbar.

Für all das können Martin Hagen und die bayerische FDP nicht wirklich etwas. Und aus München kann man auch nicht wirklich etwas zur Lösung dieses Dilemmas beitragen. Die Konflikte der FDP in Berlin mit den beiden linken Ampel-Partnern schlagen mit voller Wucht in Bayern durch. Die bayerischen Liberalen punkten aber offenbar auch nicht mit ihrer Arbeit im Freistaat. Und nur zu sagen, Bayern sei nicht Berlin, wie es Martin Hagen nach der Landtagswahl in Niedersachsen bei BR24 formulierte, reicht da nicht. Es werden zwölf schwierige Monate für die Liberalen im Freistaat.