Unbekannte Krankheit: Dutzende Tote im Kongo

In den vergangenen zwei Wochen sind in der Demokratischen Republik Kongo nach Angaben von Gesundheitsbehörden mindestens 67 Menschen an den Folgen einer bislang ungeklärten Krankheit gestorben. Apollinaire Yumba, der Gesundheitsminister der betroffenen südwestlichen Provinz Kwango, teilte in einer Stellungnahme mit, vor allem Kinder unter 15 Jahren seien von der Krankheit mit grippeähnlichen Symptomen betroffen.

Die verstorbenen Patienten hätten Fieber, Kopfschmerzen, Atemprobleme und Anämie gehabt. Von Krankheitssymptomen seien in der zu Kwango gehörigen Region Panzi mindestens 376 Menschen betroffen, hieß es weiter. In einigen Medienberichten war von mehr als 140 Toten die Rede.

Ursprung der Krankheit unbekannt

Nun wollen Gesundheitsbehörden die Krankheit untersuchen. "Ein Team von epidemiologischen Experten wird in der Region erwartet, um Proben zu nehmen und dem Problem auf den Grund zu gehen", sagte der Gouverneur der betroffenen Provinz Kwango, Rémy Saki, der Nachrichtenagentur AP am Dienstag.

Bis die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ergebnisse vorweisen können, sollten die Menschen in der betroffenen Region strenge Hygieneregeln mit häufigem Händewaschen, Vermeidung großer Versammlungen und Abstand einhalten, hieß es. Ein Arzt in Panzi sagte der Nachrichtenagentur dpa, bei vielen Einwohnern herrsche große Angst. Viele wagten aus Angst vor Ansteckung nicht mehr, ihre Häuser zu verlassen. Der Ursprung der Krankheit sei ungeklärt, so der Mediziner.

Wenige Testlabore: Herausforderung für Kongos Gesundheitswesen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei sich über die unbekannte Krankheit bewusst und habe ebenfalls ein Team vor Ort, das mit den lokalen Gesundheitsbehörden zusammenarbeitet, um Proben zu sammeln. Das teilte ein Mitarbeiter der Organisation, der anonym bleiben wollte, der AP mit.

Die Demokratische Republik Kongo steht derzeit auch vor anderen Herausforderungen an das Gesundheitswesen: Seit vielen Monat belastet der Ausbruch der Krankheit Mpox das medizinische Personal und die wenigen Testlabore.

Seit Jahresbeginn wurden mehr als 47.000 Verdachtsfälle und über 1.000 mutmaßliche Todesfälle in dem zentralafrikanischen Land verzeichnet – die allerdings wegen mangelnder Testkapazitäten nur zu einem relativ geringen Teil offiziell bestätigt werden konnten. Mpox, einst als Affenpocken bekannt, verursacht meist Symptome wie Fieber, Ausschlag und Müdigkeit.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AP