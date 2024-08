Neue Kfz-Regionalklassen: So trifft es Autofahrer in Bayern

Rund 1,7 Millionen Autofahrer in Bayern werden künftig wohl weniger für ihre Haftpflichtversicherung zahlen müssen. Allerdings wird es auch für viele Autobesitzer teurer – insbesondere bei der Kaskoversicherung. Das ist Folge der Regionalklassen, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nun neu erstellt hat.

Was die Regionalklasse aussagt

Der GDV berechnet jedes Jahr die Schadenbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt sie unverbindlich in Regionalklassen ein. Neben dem Auto, das man fährt, persönlichen Merkmalen und schadensfreien Versicherungsjahren bestimmt die Regionalklasse die Höhe der Kfz-Versicherungskosten. Genauer gesagt: Wie hoch die Wahrscheinlichkeit in einem Zulassungsbezirk ist, dass ein Unfall passiert und wie hoch die durchschnittlichen Kosten des dadurch entstandenen Schadens sind.

Kfz-Regionalklassen in Bayern: Haftpflicht für viele Autofahrer billiger

BR24 hat die Daten für Bayern analysiert. Haftpflicht-Versicherte in 24 der 97 bayerischen Zulassungsbezirke können sich über bessere Einstufungen freuen, unter anderem für Würzburg, Roth, Straubing und die Landkreise Schweinfurt und München. Insgesamt profitieren davon fast 1,7 Millionen bayerische Autofahrer. Höhere Regionalklassen ergeben sich dagegen nur für rund 300.000 Autofahrer in acht Bezirken. Die beste Schadenbilanz erreichten Autofahrer in Kronach. In Augsburg war die Schadenbilanz am schlechtesten. Die Gesamtübersicht auch für alle bayerischen Zulassungsbezirke finden Sie hier.

Hagelschäden erhöhen Kasko-Regionalkassen in Bayern

In den Kaskoversicherungen überwiegen die Hochstufungen: Von den rund 6,3 Millionen Kaskoversicherten werden rund 1,4 Millionen in höhere Regionalklassen eingestuft, für rund 100.000 gelten zukünftig bessere Einstufungen.

Viele der höheren Kasko-Klassen sind laut GDV auf regionale Hagelschauer zurückzuführen, die im vergangenen Jahr hohe Schäden an zahlreichen Autos verursacht hatten.

Die Gewinner- und Verliererregionen in Bayern

Interessant ist auch, wo Versicherte in allen drei Versicherungsarten (Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko) vergleichsweise günstig wegkommen und wo demgegenüber relativ hohe Beiträge drohen. In der Kfz-Haftpflichtversicherung und der Voll- und Teilkaskoversicherung gibt es unterschiedlich viele Regionalklassen (Kfz-Haftpflicht: 1-12, Teilkasko: 1-16, Vollkasko: 1-9). Je niedriger die Regionalklasse ist, desto günstiger sind die Kosten dafür.

Hier zeigt sich ein bayerisches Nord-Süd-Gefälle.