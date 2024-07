BR24live 13.45: Grießhammer neuer SPD-Fraktionschef in Bayern

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Fünf Tage nach der Rückzugsankündigung von Florian von Brunn hat die bayerische SPD-Landtagsfraktion Holger Grießhammer zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Für den 42-Jährigen stimmten alle 16 anwesenden Abgeordneten, wie der BR aus Fraktionskreisen erfuhr. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Vorgänger von Brunn nahm an der Abstimmung nicht teil.

Grießhammer wurde 1982 in Marktredwitz (Oberfranken) geboren. Der Maler- und Lackierermeister baute im Fichtelgebirge einen Betrieb mit mittlerweile zwölf Angestellten auf. Darüber hinaus gründete er ein Unternehmen, das Alpaka-Wanderungen und -Produkte anbietet. Der SPD gehört Grießhammer seit 2000 an, von 2008 bis 2020 war er zweiter Bürgermeister der Stadt Weißenstadt. Vor neun Monaten zog der Familienvater in den Landtag ein und wurde gleich zu einem der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Halbleib neuer parlamentarischer Geschäftsführer

Als neuer parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion wurde auf Vorschlag Grießhammers der Unterfranke Volkmar Halbleib gewählt. Er bekam 13 Stimmen, zwei Abgeordnete votierten gegen ihn, es gab eine Enthaltung.

Von Brunn gibt beide SPD-Spitzenämter in Bayern ab

Die Landtagsfraktion hatte ihrem bisherigen Vorsitzenden am Mittwoch vergangener Woche das Vertrauen entzogen. Daraufhin kündigte von Brunn am Donnerstag an, er werde bei der Neuwahl der Fraktionsspitze nicht erneut kandidieren. Am Sonntag gab der 55-Jährige dann noch seinen Rücktritt als SPD-Landesvorsitzender bekannt.

Den Landesvorsitz will Grießhammer nicht, wie er vor wenigen Tagen betonte. Bis zum nächsten SPD-Landesparteitag im kommenden Jahr wird die Co-Landesvorsitzende Ronja Endres die bayerische SPD nun allein führen.