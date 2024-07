Bayerische Wolfsverordnung vor dem Aus

Die Rolle des Europäischen Gerichtshofes

Am Donnerstag (11. Juni) hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) grundsätzlich zum Thema Wolf entschieden. Das Urteil geht auf einen Fall in Österreich zurück. Das Bundesland Tirol erlaubte zwischen Juli und Oktober 2022 eine befristete Ausnahme vom Verbot der Wolfsjagd. Tirol gab einen Wolf zum Abschuss frei, der als 158MATK identifiziert wurde, um Verluste für die Nutztierhalter zu vermeiden, da das Tier etwa 20 Schafe getötet hatte.

Nationale NGOs fochten die Entscheidung der lokalen Behörden vor Gericht an. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht forderte den Europäischen Gerichtshof auf, die Grenzen der Ausnahmeregelungen für das Jagdverbot zu klären.

Eine Ausnahmegenehmigung aus wirtschaftlichen Gründen kann laut EuGH nur erteilt werden, wenn sich die Wolfspopulation auf lokaler und nationaler Ebene in einem "günstigen Erhaltungszustand" befindet. Dies "ist in Österreich nicht der Fall", erklärte der Europäische Gerichtshof in seinem am 11. Juli veröffentlichten Urteil.

Streit über EuGH-Urteil

Beim VGH in München streiten BN und Staatsregierung, welche Rolle das Urteil des EuGH im Verfahren einnehmen soll. Zwischenzeitlich scheint die Richterin überzeugt, dass das Urteil so eindeutig sei, dass eine Abschussverordnung in Bayern erst gar nicht möglich sei, weil auch in Bayern kein günstiger Erhaltungszustand vorliege. Doch die Staatsregierung widerspricht deutlich. So "radikal" könne man das EuGH-Urteil nicht auslegen. Deshalb wird nun das Urteil (mit Begründung) mit Spannung erwartet. Bleibt es bei formalen Fehlern, so wäre eine neue Wolfsverordnung schnell umsetzbar. Folgt ein grundsätzliches Urteil zum Abschuss des Wolfs in Bayern, so könnte das künftig schwieriger werden.

Bauernverband und Bund Naturschutz wünschen sich klares Urteil

Im Nachgang an die klare Aussage der Richterin zeigte sich der Bund Naturschutz nicht etwa hocherfreut. Uwe Friedel, für Artenschutz zuständig, stellt gegenüber BR24 klar, dass er sich ein klares Urteil wünscht. Ein Urteil, das sich allein auf formale Fehler stütze, sei zu wenig. Ähnlich argumentiert der Bauernverband (BBV). Der BBV hätte sich das Bestehen der Verordnung zwar gewünscht. Allerdings heißt es auch dort, dass ein Urteil allein aufgrund formaler Fehler nicht weiterhelfe. Aus juristischen Gründen sei das nachvollziehbar, aber das sei "ein schlechter Tag für die betroffenen Nutztierhalter", sagt Carl von Butler, Generalsekretär des BBV gegenüber BR24. Er fordert eine neue Verordnung, "die den Umgang mit dem Wolf regelt".

Schutzstatus des Wolfs wird Politikum

Wie auch immer das Urteil begründet wird – schon jetzt ist klar, dass künftig noch heftiger gestritten wird über den Schutzstatus des Wolfs. Das ist dann eher eine politische Entscheidung (mit hohen Hürden) und weniger eine juristische.