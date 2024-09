Abrissarbeiten an Dresdner Carolabrücke beendet

Die Erleichterung war spürbar, als die Dresdner Feuerwehr am späten Samstagabend in sozialen Netzwerken verkündete: "Es ist geschafft." Gemeint waren die Aufräumarbeiten an der Carolabrücke, deren Teil-Einsturz im Laufe der Woche eine bundesweite Diskussion über die Sicherheit von Brücken ausgelöst hatte.

Carolabrücke: Details zu den Aufräumarbeiten

Der sogenannte C-Brückenteil der Carolabrücke, auf dem normalerweise die Straßenbahn verkehrt, war in der Nacht zum Mittwoch auf einer Länge von etwa hundert Metern in die Elbe gestürzt.

Die genaue Ursache ist noch unklar. In der Nacht zum Freitag waren weitere Bereiche des C-Brückenteils gesprengt worden, um deren Beräumung möglich zu machen. "Der Bereich am Neustädter Brückenkopf der Carolabrücke ist vollständig von den Trümmerteilen des abgerissenen Brückenzuges C beräumt", erklärte die Feuerwehr nun.