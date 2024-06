Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Verkehrsministerium will bei Autobahnen massiv sparen

Verkehrsministerium will bei Autobahnen massiv sparen

Offenbar will das Bundesverkehrsministerium von FDP-Minister Volker Wissing in den kommenden Jahren deutlich weniger in Autobahnen investieren als geplant. Das würde bei der Autobahn GmbH zu einem großen Finanzloch führen.