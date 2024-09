Nach Einsturz: Wie werden Brücken in Schwaben kontrolliert?

Nach dem Teil-Einsturz der Carolabrücke in Dresden wächst die Kritik am Zustand von Straßen, Schienen und Brücken in Deutschland. Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, sagte in den Tagesthemen, das Infrastrukturproblem sei "grandios". Den Zustand und die Sicherheit der Brücken in Schwaben sowie im süddeutschen Raum generell hat Axel Greim von einem Kemptener Ingenieurbüro im Blick.

Wie oft Brücken überprüft werden

Generell werden Brücken alle sechs Jahre überprüft, erklärt Greim: "Jede Brücke wird handnah angeschaut". Das bedeutet: Die einzelnen Bestandteile werden nicht nur optisch inspiziert, sondern auch physisch, etwa durch Anfassen oder Abklopfen. Während dieses sechsjährigen Prüfungsintervalls gebe es noch einfache Prüfungen, sogenannte Sichtprüfungen. "Generell haben wir eine relativ engmaschige Überwachung unserer Brücken", so Greim.

Dennoch könne man "von außen leider nicht alles sehen", sagt der Experte. Deshalb gibt es weitere Möglichkeiten, um den Zustand einer Brücke zu überprüfen und etwa ihr Verhalten "unter Verkehr" zu analysieren. Dazu können rechnerische Modelle aufgestellt und Messanlagen in den Brücken installiert werden.

Welche Rolle Alter und Umwelteinflüsse spielen

Die größten Faktoren für die Sicherheit einer Brücke seien einerseits das Alter des Bauwerks und andererseits die Umwelteinflüsse, denen es ausgesetzt ist. Als Beispiel nennt der Ingenieur Tausalz, das im Winter ausgebracht wird, damit die Straßen nicht vereisen.

"Je länger das einwirkt, desto größer können die Schäden werden", erklärt Greim. Und je älter eine Brücke ist, desto leichter dringen derartige Umwelteinflüsse in die Substanz ein.

Gänstorbrücke Neu-Ulm: zu marode zum Sanieren

Zudem seien viele Brücken gar nicht für die heutige Belastung konstruiert, da sie aus den 1960er-Jahren stammen und damals ein geringeres Verkehrsaufkommen als Grundlage galt. Ein Beispiel dafür ist die Gänstorbrücke in Neu-Ulm, die nach 74 Jahren jetzt ersetzt werden muss - wohl nur ein Beispiel für ein grundlegendes Problem: "Wir schauen uns die Brücken aus dieser Zeit genauer an", so Ingenieur Greim.