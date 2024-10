Zwischen Escape Room und Grusel: Das Halloweenhaus in Gefrees

Im Dunkeln schwingt eine Gittertür auf und der Hausgeist erscheint in schwarzem Umhang und Totenkopfmaske. Mit seiner Skeletthand winkt er die Gäste des Halloweenhaus im oberfränkischen Gefrees heran. Die beiden Teenager Magda und Marcel treten näher. Sie sind hierhergekommen, um sich zu gruseln. Deshalb machen sie sich erwartungsvoll auf den Weg durchs Halloweenhaus. Los geht's auf allen Vieren durch einen engen Kriechgang: Auf den Wänden stehen Buchstaben, die sie nur mithilfe einer Schwarzlicht-Taschenlampe zum Leuchten bringen können. Die Beiden brauchen das Lösungswort, um anschließend in das dahinter liegende Spiegellabyrinth zu gelangen.

Grusel-Spaß mit Lerneffekt

Dann geht's weiter zu einem künstlichen Lagerfeuer inmitten von Strohballen, in denen kleine Zettel versteckt sind. Darauf stehen Ausschnitte aus verschiedenen Märchen, die Magda und Marcel erraten müssen. Erst wenn der Werwolf heult, schickt Clarissa Zisch sie weiter in den nächsten Raum. Zisch ist eine der zwölf Ehrenamtlichen des BRK Bayreuth, die jedes Jahr gemeinsam das Halloweenhaus mit Leben füllen: Kulissen bauen, Geschichten schreiben, Rätsel ausdenken und als Darsteller auftreten. "Wir möchten den Kindern und Jugendlichen an Halloween etwas Sinnvolles bieten, bei dem sie nachdenken müssen und am besten noch was lernen", sagt Daniela Neudert, Kreisbereitschaftsjugendwartin des BRK Kreisverbandes Bayreuth.

Faszination "Escape-Room"

Der Weg durch das Halloweenhaus führt jedes Jahr durch andere Welten, seien es die sieben Weltmeere oder die Unterwelt. Mal müssen die Besucherinnen und Besucher ein Spiegellabyrinth durchqueren, mal den Ausgang aus der Walhalla der Wikinger finden. Ähnlich wie bei einem "Escape-Room"-Spiel öffnet sich die nächste Tür erst dann, wenn ein Rätsel gelöst worden ist. So mussten die Teilnehmenden schon mal als Crew auf einem Geister-Piratenschiff anheuern und eine Fährfahrt über den Styx überstehen. Nach mehrmaligem Umzug ist das Halloweenhaus im oberfränkischen Gefrees heuer im Keller eines ehemaligen Autohauses untergebracht. Für das Team ist es nicht leicht, ein leerstehendes Gebäude zu finden, das sich dafür eignet.

Projekt mit viel Engagement

Es steckt viel ehrenamtliche Arbeit und großes Engagement hinter dem Projekt, das von den Mitgliedern der BRK-Bereitschaft Gefrees und dem Jugendrotkreuz Bayreuth unterstützt wird. Anfangs haben die Ehrenamtlichen alles selber bezahlt, ob Schminke, Kostüme oder Kulissen. Mittlerweile gibt es einige Sponsoren, die das schaurig-schöne Projekt unterstützen. Für Besuchergruppen ist der Eintritt kostenfrei. Im Inneren können sie an elf Stationen verschiedene Aufgaben mit Grusel-Faktor lösen. Besucher und Besucherinnen brauchen ungefähr eine Stunde, bis sie alle Stationen durchlaufen haben. Kleiner Spoiler: Die meisten Gäste meistern alle Aufgaben und sind am Ende stolz über die bestandene Mutprobe.

Werbung für das Ehrenamt

Das Halloweenhaus ist ein Angebot für die BRK-Jugendgruppen als auch für Vereine aus dem Ort und andere interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Entstanden ist die Idee 2018, um für die Jugendlichen ein attraktives Angebot zu schaffen. "Gleichzeitig ist es eine gute Werbung für unser Ehrenamt und um Jugendliche auf das BRK aufmerksam zu machen", sagt Daniela Neudert. Das Halloweenhaus ist am 31.10. und 02.11.2024 geöffnet. Geeignet für Kinder und Jugendliche mit starken Nerven, dasselbe gilt für Erwachsene.