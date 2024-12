Zoll entdeckt fast zwölf Kilogramm Heroin in Koffern

Zöllner überprüfen in Niederbayern einen 24-jährigen Mann im Zug – die Kontrolle zwischen Plattling und Passau führt schließlich zu einem beachtlichen Fund. In zwei Koffern versteckt entdecken die Beamten und Beamtinnen fast zwölf Kilogramm Heroin. Der Besitzer wird festgenommen.

Ziel offenbar Amsterdam

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel des Hauptzollamts Landshut überprüften den Mann während einer routinemäßigen Kontrolle im Bordbistro des Zuges von Wien nach Dortmund. Der junge Reisende gab an, dass sein Gepäck bei seinem Sitzplatz sei. Als Reiseziel gab er Amsterdam an.

Straßenverkaufswert mehr als 600.000 Euro

Die Beamten sahen sich die Koffer des Mannes sehr genau an - und wurden fündig. In den Koffern war nachträglich eine Innenschale eingebaut worden. Dahinter waren Drogen versteckt, in vier mit Klebeband verpackten Paketen. Die anschließende Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Inhalt um 11,9 Kilogramm Heroin handelte. Der Straßenverkaufswert liegt laut Zoll bei mehr als 600.000 Euro. Ein großer Erfolg. "Der Fund einer so großen Menge Heroin ist nicht alltäglich", so Elvira Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts Landshut.

24-Jähriger in Untersuchungshaft

Der 24-Jährige wurde nach dem Fund festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – es geht um den Verdacht auf Drogenschmuggel und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.