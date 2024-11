Nürnberg: Vom Drogen-Hotspot zum bayerischen Vorbild?

Drug-Checking und Schutzräume

Um dem gegenzusteuern, wünschen sich Welker und die Nürnberger Drogenhilfen unter anderem ein "Drug-Checking". Also ein Angebot, bei dem Konsumenten ihren Stoff abgeben könnten. Ein Labor prüft dann, was drin ist – und in welcher Dosis.

Auch Drogenkonsumräume könnten helfen, glauben die Experten. Momentan konsumieren Süchtige vor dem Hauptbahnhof, in den Nürnberger Parks oder irgendwo sonst in der Öffentlichkeit. Das macht den Konsum unsicher und stört Passanten und Anwohner. Also brauche es "akzeptierte Aufenthaltsräume in Kombination mit Hilfsangeboten", sagt Mudra-Sozialpädagoge Martin Kießling. In den Konsumräumen könnten Betroffene ihren Stoff in Ruhe und mit medizinischer Überwachung spritzen, schlucken oder rauchen. Andernorts gibt es bereits Konsumräume. Die Suchtkooperation NRW erklärt zum Beispiel im Jahresbericht 2022: Einer von 1.000 Konsumvorgängen werde in den Konsumräumen in Nordrhein-Westfalen zum Notfall.

CSU: Nicht Dealern helfen oder Konsum unterstützen

Die CSU ist in Bayern grundsätzlich gegen Drug-Checking und Drogenkonsumräume. Die Argumentation der Partei: Man wolle den Dealern nicht bei ihrer Arbeit helfen und generell Drogenkonsum nicht unterstützen - suchtkranken Menschen helfen wolle man aber schon.

Deshalb sagt Bernhard Seidenath (CSU), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses: "Hilfskonzepte müssen sich auf die Unterstützung schwerstkranker Personen beschränken." Ob und wie Drug-Checking und Drogenkonsumräume in Nürnberg möglich wären, erforschen aktuell Hochschulen aus der Region.

Das Nürnberger Drogenhilfemodell

Die Studien sind Teil des Nürnberger Drogenhilfemodells. Seit 2021 arbeiten Kliniken, Hochschulen und die Drogenhilfen gemeinsam daran, der Drogenproblematik in der Stadt gemeinsam etwas entgegenzusetzen. Die Herangehensweise: Zusammen erheben die Beteiligten Daten über die Drogen-Szene der Stadt, erstellen Studien und erarbeiten auf Basis der so gewonnen Erkenntnisse effektive Maßnahmen.

Die CSU-Landtagsfraktion hat es bislang mit mehreren Hunderttausend Euro gefördert, 360.000 Euro kamen zusätzlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Einige Maßnahmen zur Prävention, Akutversorgung und Nachsorge haben die Akteure bereits umgesetzt, etwa die Versorgung der Drogenhilfen mit dem Medikament Naloxon, das gegen Heroin-Überdosen hilft.

Wenn das Modell hält, was es verspricht, und Drogennotfälle weniger werden, könnte es auch in anderen Städten umgesetzt werden, sagt Bernd Seidenath. Er wünscht sich, "dass das Nürnberger Modell irgendwann zum Metropolmodell wird."