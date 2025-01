Wohnhaus in Reichertshofen explodiert: Mann schwer verletzt

Im Reichertshofener Ortsteil Stöffel (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist am Samstagabend ein Wohnhaus explodiert. Der 69-jährige Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Das berichtet der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf BR-Anfrage.

Einfamilienhaus vollständig zerstört

Demnach ereignete sich die Explosion gegen 20:45 Uhr am Samstagabend. Das freistehende Einfamilienhaus wurde dabei vollständig zerstört. Der 69-Jährige erlitt unter anderem schwere Brandverletzungen an den Händen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann zum Zeitpunkt des Unglücks alleine im Haus. Es werde aktuell keine Person vermisst, so der Polizeisprecher.

Der durch die Explosion entstandene Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW an der Einsatzstelle.

Untersuchung nach Brandursache

Das THW ist im Einsatz, um die Überreste des Hauses abzustützen. Danach erst können die Ermittler des Kriminaldauerdiensts den Unglücksort sicher betreten, um nach der Unglücksursache zu forschen. Im weiteren Verlauf werden Brandfahnder der Kriminalpolizei Ingolstadt die Unglücksstelle untersuchen. Mit ersten Ergebnissen kann laut dem Sprecher des Polizeipräsidiums wohl erst im Lauf der Woche gerechnet werden.