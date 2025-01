Brandstiftung? Feuer zerstört 23 Polizeiautos in München

Bei einem Brand an der Polizeiinspektion der Diensthundestaffel der Münchner Polizei wurden am frühen Morgen 23 Einsatzfahrzeuge zerstört. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Fahrzeuge vollständig zerstört

Gegen 2:40 Uhr meldete in Anwohner einen Brand auf dem Gelände der Münchner Polizeidiensthundestaffel im Stadtteil Allach-Untermenzing. Als die Feuerwehr in der Angerlohstraße eintraf, standen bereits alle 23 an der Dienststelle geparkten Polizeifahrzeuge in Vollbrand. Mit 45 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr konnte das Feuer nach rund 45 Minuten gelöscht werden. Die betroffenen Fahrzeuge wurden durch den Brand vollständig zerstört. Am Gebäude der Polizeidiensthundestaffel sprangen durch die Hitzeentwicklung einzelne Fensterscheiben, ein Übergreifen des Feuers ins Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Tiere befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht an der Dienststelle.

Brandstiftung liegt nahe

Die Brandursache ist noch unklar, laut Polizeibeamten am Einsatzort liegt jedoch Brandstiftung nahe. Eine Fahndung nach Verdächtigen in der Umgebung mit rund 50 Beamten blieb bisher erfolglos. Die weiteren Ermittlungen übernehmen nun Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei gemeinsam mit dem Kriminalfachdezernat 4, zuständig für Staatsschutzdelikte. Für die Polizeidiensthundestaffel ist der Verlust der 23 Einsatzfahrzeuge, die speziell für den Transport der Tiere ausgebaut waren, ein herber Schlag. Die Einsatzfähigkeit der Hundestaffel sei jedoch weiter gegeben, so ein Polizeisprecher.

Immer wieder Brandanschläge

In der jüngeren Vergangenheit kam es in München und Umgebung immer wieder zu linksextremistisch motivierten Brandanschlägen auf Baumaschinen und Infrastruktur. Eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Raute" wurde eingerichtet. Ob der Brand an der Polizeiinspektion der Diensthundestaffel auch in diesen Kontext fallen könnte, wollte die Polizei noch nicht kommentieren.