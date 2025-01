Fürstenfeldbruck: Verletzte nach Explosion in Recycling-Betrieb

Auf einem Gelände eines Recycling-Betriebs im oberbayerischen Fürstenfeldbruck hat am Morgen gegen 9 Uhr eine Explosion laut Polizei größere Schäden verursacht. Drei Menschen wurden verletzt.

Fürstenfeldbruck: Zerstörungen nach Explosion

Die Druckwelle habe auch benachbarte Gebäude in dem Gewerbegebiet im Stadtteil Hasenheide beschädigt, erklärte ein Polizeisprecher. Es zerbrachen mehrere Glasscheiben. Auf dem Gelände selbst wurden Gebäude und Fahrzeuge durch die Druckwelle schwer beschädigt.

Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts auf Anfrage von BR24 mitteilte, sind die Zerstörungen beträchtlich. Das Gelände sei aus Sicherheitsgründen vorsorglich weiträumig abgesperrt worden.

Möglicherweise wurde ein explosiver Gegenstand geschreddert

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass kurz vor neun Uhr Altholz wie etwa Schränke in einem Schredder zerkleinert werden sollte. Dabei kam es zur Explosion. Möglicherweise hatte sich in einem zu schreddernden Schrank ein Tresor befunden, in dem ziviler Sprengstoff gelagert worden war.

Nun versuchen die Ermittler herauszufinden, wer den infrage kommenden Tresor mitsamt Sprengstoff zur Entsorgung abgeliefert hatte. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Mit Informationen von dpa