In Zukunft ohne Eis: Bayerns Gletscher sind verloren

Sie sind leidende Zeugen des Klimawandels: Mehr als 90 Prozent der ursprünglichen Eisfläche der bayerischen Gletscher ist bereits abgeschmolzen. Wissenschaftler sind sich einig, dass ihr vollständiger Rückgang nur eine Frage der Zeit ist. "Wir werden uns noch in diesem Jahrzehnt von einigen Gletschern verabschieden müssen", sagt Wilfried Hagg, Glaziologe an der Hochschule München. "Im worst case sogar von allen."

Eisschwund in Bayern nicht mehr aufzuhalten

Damit droht den verbleibenden vier Gletschern in Bayern ein Schicksal, das den Südlichen Schneeferner bereits ereilt hat. Ihm wurde der Status als Gletscher im September 2022 offiziell aberkannt. "Diese Entwicklung kann nur dann gestoppt werden, wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen", so Hagg.

Insbesondere sehr warme und lange Sommer, wie es sie in den letzten Jahren gegeben hat, setzen den Gletschern zu. Die Schmelzperiode, also der Zeitraum, in dem Gletschereis abschmilzt, hat an der Zugspitze seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1900 um einen Monat zugenommen. Aber auch schneearme Winter wie in diesem Jahr führen zu einem immer schnelleren Rückgang.

Keine Gletscher mehr? Auswirkungen vor allem vor Ort spürbar

Für das globale Klimageschehen sind die bayerischen Gletscher von geringerer Bedeutung, ihr Rückgang betrifft vor allem Bergsteiger und Touristen. "Die alpine Infrastruktur verändert sich, Wanderwege werden durch häufigere Starkregenfälle und Murenabgänge zerstört", sagt Carolin Kalkbrenner vom Deutschen Alpenverein, Sektion München. Außerdem komme es aufgrund von Wassermangel bereits jetzt zeitweilig zu Hüttenschließungen.

Das "Internationale Jahr zum Erhalt der Gletscher", das die Vereinten Nationen für 2025 ausgerufen haben, kommt für die bayerischen Gletscher somit zu spät. Glaziologe Hagg findet das Vorhaben dennoch richtig, "allein schon, um ein Problembewusstsein in der Gesellschaft zu entwickeln und über Maßnahmen zu diskutieren. Und jedes Zehntel Grad, mit dem wir gegensteuern, kann größeren Gletschern helfen".