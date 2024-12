Wirtschaftspolitik: Wahlkampftaktik statt Wachstum?

Bei Kelheim-Fibres in Niederbayern ist der Chef unzufrieden mit der Regierung in Berlin. Hier werden Spezialfasern unter anderem für Tampons produziert. Und zwar mit großem Energieaufwand. Nach eigenen Angaben ist Kelheim-Fibres mittlerweile einer der größten Energieverbraucher in Bayern. Da wäre etwas Entlastung bei den Gaskosten wichtig. Und zwar sofort. Die Zeit drängt. Kelheim Fibres steckt in großen Problemen, einer sogenannten "Vorinsolzenz". Es geht um mehr als 500 Arbeitsplätze.

"Wenn wir jetzt unseren Hauptenergieträger anschauen, Erdgas, so sind unsere Energie-Entstehungskosten mindestens dreimal so hoch wie im asiatischen Bereich." Wolfgang Ott, Manager bei Kelheim-Fibres

Dort sitzt der Großteil der Konkurrenz von Kelheim Fibres.

FDP will Steuerfortentwicklungsgesetz ändern

Die Rest-Ampel in Berlin möchte Unternehmen und Bürgern helfen. Unter anderem mit dem Steuer-Fortentwicklungsgesetz, das noch vor dem Zerfall der Bundesregierung vom Kabinett beschlossen worden ist und auch schon die erste Lesung im Bundestag hinter sich hat. In dem Gesetzentwurf sind unter anderem der Abbau der kalten Progression, die Anhebung der steuerlichen Freibeträge und die Erhöhung des Kindergeldes festgeschrieben. Die Union aber winkt ab. Das gilt bislang auch für die FDP, obwohl sie das Gesetz in der früheren Koalition mitentworfen hat – allen voran der frühere Finanzminister Lindner. Im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers erklärt er:

"Die FDP steht unverändert bereit, zum 1. Januar die Steuerlast für die Bürgerinnen und Bürger zu senken, im Übrigen auch das Kindergeld zu erhöhen. Wir wollen Entlastung pur ermöglichen, das braucht auch die Wirtschaft. In diesem Gesetzentwurf musste ich als Finanzminister aber auf Druck von SPD und Grünen sehr viele bürokratische Belastungen reinschreiben." Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP

Im Video: FDP-Chef Christian Lindner im Kontrovers-Interview