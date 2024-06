Wir feiern 75 Jahre Bayerischer Rundfunk: Region Oberpfalz

Sieben Jubiläumswochen in sieben Regierungsbezirken: Dazu lädt der BR anlässlich seines 75-jährigen Bestehens ein. Dabei bringt der Sender mit Veranstaltungen und Sonderformaten Menschen aller Generationen zusammen, präsentiert Programm zum Anfassen und lädt vor Ort zum Dialog ein. All das unter dem Jubiläumsmotto: "BayeRn schreibt sich mit BR!". Zwischen 10. und 16. Juni ist die Oberpfalz an der Reihe.

Promi-Patin Eva Karl Faltermeier macht Radio-Kabarett und stellt ihre Heimat vor

Die Regensburger Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier, Promi-Patin für die Oberpfalz, ist im BR-Programm präsent und stellt dem Publikum ihre Heimat vor. So plaudert sie die ganze Woche über immer wieder auf BAYERN 1 in der Sendung "Mittags in Niederbayern und Oberpfalz" über "ihre" Oberpfalz. Darüber, was sie an der Region besonders schätzt und wie die Oberpfälzer so sind. Denn, laut der Promi-Patin: Wenn man ein Oberpfälzer Herz erobert, gewinnt man einen Freund fürs Leben. Am Donnerstag, 13. Juni, ist Eva Karl Faltermeier bei den BAYERN 3 Frühaufdrehern im Rahmen der BAYERN 3 Comedy Stage zu hören.

Kultureller Auftakt mit Schriftsteller Durs Grünbein

"Kultur on Tour" heißt es am Montag, 10. Juni, um 19.00 Uhr beim ersten Veranstaltungs-Höhepunkt der Woche: Der Schriftsteller Durs Grünbein ist im Rahmen der Bayern 2-Tour "Die Zwei vor Ort" zu Gast im Capitol-Kino in Sulzbach-Rosenberg. Der bekannte Lyriker und Essayist spricht mit BR-Moderator Niels Beintker über seinen Roman "Der Komet", der auf den Erlebnissen seiner Großmutter im Dresden der Nazizeit basiert. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Einlass ist ab 18.00 Uhr.

BAYERN 3 fresh Festival in Cham – mit Headlinerin Leony

BAYERN 3 feiert Bayern und das BR-Jubiläum: Am Samstag, 15. Juni, kommt das Hitfestival BAYERN 3 fresh auf den Volksfestplatz nach Cham. Headlinerin ist Lokalheldin und Senkrechtstarterin Leony, die in diesem Jahr mit OneRepublic und Meduza den offiziellen Song zur Fußball-EM "Fire" singt und nun auf der BAYERN 3-Bühne das erste große Konzert in ihrer Heimatstadt gibt. Neben ihr treten Heimathit-Künstler Ennio und Lonely Spring auf der Festivalbühne auf – bei freiem Eintritt. Das Leony-Konzert wird ab 20.30 Uhr live auf BAYERN 3 übertragen.

Publikums-Radiodiskussion live aus Regensburg

Auch darüber hinaus liegt der Fokus im BR-Programm auf der Region. Am 16. Juni kommt die Publikums-Diskussionssendung "Sonntags um 11" in BR24 Radio live aus dem BR-Studio Regensburg. Das aktuelle Thema: "Flutpolder an der Donau: Was ist nötig für den Hochwasserschutz?". Zu Gast ist Christine Schröpf, Leitende Redakteurin für Landespolitik bei der Mittelbayerischen Zeitung. Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, telefonisch mitzudiskutieren. Auch das Magazin "Wir in Bayern" im BR Fernsehen hat täglich Themen aus der Oberpfalz im Angebot, ebenso BAYERN 3 – wo es von Montag bis Freitag immer um 8.10 Uhr ein Oberpfalz-Spezial in der Rubrik "Wirklich wahr oder wahnsinnig gut erfunden?" geben wird.