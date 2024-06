Jubiläumswoche: 75 Jahre BR in Oberbayern

Die Auftaktveranstaltung mit Stand-up-Comedian Jordan Prince am Montagabend im Amerikahaus in München ist schon ausverkauft, wird aber in der BR-Fernsehsendung "Capriccio" zu sehen sein.

"Orchester zum Anfassen" mit Sir Simon Rattle

Karten gibt es aber noch für das BR-Symphonie-Orchester mit Chefdirigent Sir Simon Rattle am Mittwoch um 16.45 Uhr im Münchner Werksviertel unter dem Titel "Orchester zum Anfassen". Denn nicht nur der BR, auch sein Symphonieorchester feiert 75. Geburtstag – als "Orchester zum Anfassen" mit einer Live-Aufzeichnung für die BR-Abendschau am Mittwoch, 5. Juni, ab circa 16.45 Uhr vor dem BRSO-Container im Münchner Werksviertel.

Interessierte sind eingeladen, dabei zu sein und das renommierte Ensemble mit seinem Chef mal ganz anders kennenzulernen. Neben kurzen Talks mit Chefdirigent Simon Rattle wird es natürlich auch Musik geben – unter anderem eine Aufführung der Fanfare von Leos Janacek mit Blechbläsern des BRSO auf dem Containerdach, außerdem ein Quintett von Akademisten des Symphonieorchesters für Klarinette und Streicher.

Felix Neureuther bei der Landesgartenschau

Viele bekannte BR-Gesichter sind am Sonntag, 9. Juni live zu erleben, wenn die BR-Abendschau auf der Landesgartenschau in Kirchheim bei München gastiert – mit dem BR-Eventmobil und dem oberbayerischen Promi-Paten Felix Neureuther. Geboten ist ein abwechslungsreiches Programm, wie etwa Sporteln mit Felix, eine Autogrammstunde mit Schauspielern aus der Familienserie "Dahoam is Dahoam", Kochen mit "Wir in Bayern"-Koch Josef Hartl, Musik von Max Stadler sowie ein Gespräch mit BR-Intendantin Katja Wildermuth zum BR-Jubiläum. Vor Ort aufgezeichnet wird außerdem eine Ausgabe der Bayern 2-Sendung "Eins zu Eins. Der Talk", in der Caro Matzko den Musiker Leslie Mandoki interviewt.

Tickets für das Event, das Florian Kienast moderiert, werden noch bis Mittwoch im Radio auf Bayern 1 in der Sendung "Mittags in Oberbayern" verlost, ebenso im Fernsehen in der Abendschau sowie bei "Wir in Bayern".

Publikums-Radiodiskussion live aus München

Auch darüber hinaus liegt der Fokus querbeet im BR-Programm auf der Region. Am 9. Juni kommt die Publikums-Diskussionssendung "Sonntags um 11" in BR24-Radio live aus dem BR-Funkhaus München mit Politik-Redakteur Christian Deutschländer vom Münchner Merkur sowie Georg Dettendorfer, Speditionschef und Vizepräsident der IHK München und Oberbayern. Thema: "Blockabfertigung und Brenner-Trasse: Wie geht es im Inntal weiter?" Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, telefonisch mitzudiskutieren.

Nachwuchs-Comedians auf Bayern 3

Auch das Magazin "Wir in Bayern" im BR Fernsehen hat täglich Themen aus Oberbayern im Angebot, ebenso im Radio der Sender Bayern 3 – zum Beispiel mit den oberbayerischen Nachwuchs-Comedians Mathias Albus, Max Osswald, Ana Lucia von der "Bayern 3 Comedy Stage" bei den Frühaufdrehern am 6. Juni.

Die Promi-Paten Christian und Felix Neureuther sind über die Woche verteilt immer wieder in verschiedenen Sendungen in Radio und Fernsehen präsent. Und Bayern 1 lässt Korrespondentinnen und Korrespondenten aus den oberbayerischen BR-Studios ihr Lieblingswort im Dialekt verraten.