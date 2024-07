Wetterdienst warnt: In Süd-Bayern drohen erneut heftige Gewitter

Auch in den nächsten Tagen Gewitter in Bayern

In der Nacht zum Freitag soll es laut DWD in Franken häufig schauerartigen Regen und einzelne Gewitter geben. Der Freitag startet teils mit Sonnenschein, im Tagesverlauf regnet es vermehrt - mitunter begleitet von kräftigen Gewittern. Die Höchstwerte reichen den Angaben nach von 22 Grad an der Rhön sowie im Allgäu und 29 Grad in Teilen Niederbayerns.

Auch in den kommenden Tagen hält das Wetter einen Mix aus Sonne und Wolken für Bayern bereit. Die Temperaturen steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Doch zeitweise werden immer wieder Schauer und auch Gewitter erwartet.

Teile Europas ächzen unter Bruthitze

Während der Sommer in Deutschland bislang eher moderat ausfällt, stöhnen der Süden und Südosten Europas unter betäubender Hitze. An der Adria ist es schon vor Sonnenaufgang so heiß, wie es in Mecklenburg den ganzen Tag nicht wird. Eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad setzt Teilen von Mittel- und Südeuropa zu. Von Italien bis Rumänien mahnten Behörden die Bevölkerung zur Umsicht. Wer in den Urlaub fahre, sollte vorsichtig fahren, ausreichend Wasser trinken und es in den heißesten Stunden des Tages vermeiden, nach draußen zu gehen, hieß es.