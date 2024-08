Sportwetten: Amateurfußball im Visier der Wettindustrie

Die ARD Story "Angriff auf den Amateurfußball - Die Gier der Wettindustrie" zeigt einen Einblick in das Geschäft zwischen Wettanbietern und Sportdatenhändlern. Wie gelangen deutsche Amateurspiele in Echtzeit auf den globalen Wettmarkt? Was sagen die Vereine dazu? Was machen DFB und Glücksspielbehörde dagegen? Die Doku ist ab 14.08. in der ARD Mediathek und am 19.08. im Anschluss an die Übertragung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals im Ersten zu sehen.