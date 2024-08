Doppelter Bayern-Abgang: De Ligt und Mazraoui zu ManUnited

Endlich ein wenig Platz im aufgeblähten Kader des FC Bayern - und frisches Geld in der Vereinskasse: Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui wechseln vom FC Bayern München zu Manchester United. Nach wochenlangen Bemühungen haben Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl die beiden Verkaufskandidaten abgeben können.

Beide Vereine, der FC Bayern und Manchester United, bestätigten am Dienstagabend kurz nacheinander den Doppel-Wechsel. Über die Ablösesumme machten beide Klubs erwartungsgemäß keine Angaben. De Ligt unterschrieb einen Vertrag bis 2029, Mazraoui einen Kontrakt bis 2028 mit Option auf ein Jahr Verlängerung.

70 Millionen im Gesamtpaket für De Ligt und Mazraoui

Das Gesamtpaket des Deals soll sich schätzungsweise auf bis zu 70 Millionen Euro belaufen. Für de Ligt soll United eine fixe Ablöse von 45 Millionen Euro zahlen, für Mazraoui in etwa 15 Millionen. In beiden Fälle sollen dann recht zügig noch einmal je fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen folgen.

Geplante Transfers haken

Viel Geld also für die Bayern, die dieses neu gewonnene Kapital eigentlich sehr gerne noch einmal in frische Beine reinvestieren wollen. Doch die beiden größten Transferziele von Eberl und Freund, Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen und Désiré Doué von Stade Rennes, scheinen aktuell wieder in weite Ferne zu rücken.

Während Offensiv-Talent Doué wohl lieber zu Paris Saint-Germain wechseln möchte, haben die FCB-Verantwortlichen bei Tah nun selbst einen Rückzieher gemacht. Sie sehen ihr Team in der Defensive gut aufgestellt.

Im Vorfeld des Wechsel hatte sich gerade bei der Personalie de Ligt Unmut bei den Bayern-Fans breit gemacht. Immerhin über 71.000 Menschen hatten sich an einer Online-Petition beteiligt, die den Verbleib des 25-Jährigen forderten. De Ligt absolvierte in der abgelaufenen Saison unter Ex-Trainer Thomas Tuchel 30 Pflichtspiele (zwei Tore), Mazraoui kam auf 29 Einsätze.

Emotionale Abschiedsworte von Matthijs de Ligt

Rund eine Stunde vor der offiziellen Verkündung hatte sich de Ligt in einem emotionalen Statement von den FC-Bayern-Fans verabschiedet. "Ich möchte mich bei euch allen von Herzen für eure Liebe und Unterstützung bedanken", schreibt de Ligt auf seinem Instagram-Kanal in deutsch und englisch. Der Abschied nach zwei Jahren sei für ihn "ein Chaos der Gefühle".

Er werde "immer die Liebe und Unterstützung der Spieler, des ganzen erweiterten Teams und vor allem der Fans in Erinnerung behalten. Die Petition, die so viele von euch unterschrieben haben berührt mein Herz!"