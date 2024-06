Vorwurf der Gewalt gegen Ex-Freundin: Boateng erneut vor Gericht

Die Vorwürfe der Frau, die auch die Mutter seiner Zwillingstöchter ist, wiegen schwer: Jérôme Boateng habe sie in einem Karibik-Urlaub 2018 attackiert und beleidigt. Die Geschichte beschäftigt die Justiz mittlerweile seit Jahren. Der Fußballer beteuerte immer seine Unschuld. Sowohl das Amtsgericht München als auch danach das Landgericht München sahen das jedoch anders. Trotzdem muss der Prozess um den Ex-FC Bayern Profi neu aufgerollt werden.

Staatsanwaltschaft plädierte auf Freiheitsstrafe

Zeugen und Gutachten hätten bestätigt, dass Boateng tatsächlich im Streit mit einer Kühltasche nach seiner Ex-Partnerin geworfen und sie auch danach attackiert, verletzt und beleidigt habe, stellte der Vorsitzende Richter im Berufungsverfahren vor eineinhalb Jahren fest: "Das passt alles gut zusammen." Die Staatsanwaltschaft plädierte sogar für eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung.

Geldstrafe in Millionenhöhe

Die Verteidiger forderten indessen einen Freispruch. Sie beklagten eine Vorverurteilung Boatengs schon vor Prozessbeginn. Die Ex-Freundin habe sich ihre Verletzungen womöglich anders zugezogen und die Vorwürfe gegen Boateng erfunden – im Kampf um die beiden gemeinsamen Töchter. Jérôme Boateng wurde dann zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt – weniger als in der ersten Instanz. Trotzdem war es ein härteres Urteil.

Der Hintergrund: Errechnet wurde die Geldstrafe – wie in solchen Verfahren üblich – anhand von Tagessätzen, die sich wiederum am Einkommen bemessen. Die Höhe eines Tagessatzes wurde im zweiten Verfahren nicht mehr auf 30.000 Euro, sondern nur noch auf 10.000 Euro festgelegt. Die Verteidiger hatten zuvor geschildert, dass Boatengs Werbeeinnahmen seit Prozessbeginn weggebrochen seien. Doch dafür wurden dem Urteil 120 und damit doppelt so viele Tagessätze wie in erster Instanz zugrunde gelegt.

Befangenheitsantrag gegen Richter

Mehr als 90 Tagessätze – damit wäre Boateng vorbestraft gewesen, wenn das Urteil rechtskräftig geworden wäre. Doch seine Revision war erfolgreich. Denn in der Berufungsverhandlung hatte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt, der dann selbst mitentschieden hat, eben diesen Antrag abzulehnen. Das sei in dem Fall unzulässig gewesen, urteilte das Bayerische Oberste Landesgericht.

Gegenseite argumentiert mit gefährlicher Körperverletzung

Es hat aber auch den Revisionen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklägerin, Boatengs Ex-Freundin, stattgegeben. Diese hatten argumentiert, dass die Attacke des Fußballers mit einer Kühltasche nicht nur eine einfache, sondern eine gefährliche Körperverletzung gewesen sei. Dafür wäre eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten möglich gewesen. Widersprüchliche Angaben zu diesem Vorfall und auch zu einem möglichen Wurf mit einem Windlicht seien nicht miteinander abgeglichen wurden, kritisierte das Bayerische Oberste Landesgericht.

Nun wird neu verhandelt, und auch diesmal muss der mittlerweile 35 Jahre alte Boateng dafür selbst im Gericht erscheinen. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil ist für 19. Juli vorgesehen.