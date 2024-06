Söder verspricht "Bayern-Update" - Weniger Bürokratie beim Bauen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Mit einem "Modernisierungs- und Beschleunigungsprogramm" will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Bürokratie abbauen und die Wirtschaft im Freistaat ankurbeln. In einer Regierungserklärung im Bayerischen Landtag kündigte Söder "fast 50 Neuerungen" und "deutlich über 100 Entlastungs- und Beschleunigungsmaßnahmen" für den Freistaat an. Bisherige Strukturen würden überarbeitet, entschlackt und modernisiert. "Im Grunde genommen ist es ein umfassendes Bayern-Update, das wir vornehmen", sagte er.

Mit rund 30 Maßnahmen soll Söder zufolge erreicht werden, dass das Bauen "schneller und günstiger geht". Bayern investiere viel in den Wohnungsbau, es scheitere aber meistens nicht am Geld. Eine große Rolle spiele auch die Bürokratie. Künftig sollten Wohngebäude ohne zusätzliche Anforderungen aufgestockt werden können, "keine Baugenehmigung beim Dachausbau". Abstandsflächen würden flexibilisiert, Bagatellgrenzen erhöht.

Bürokratie soll abgebaut werden

"Deutschland ächzt unter der Last von Vorschriften", beklagte der Ministerpräsident in seiner zweiten Regierungserklärung dieser Legislaturperiode. Es brauche aber einen schlanken Staat. Das vor Monaten angekündigte "Modernisierungsgesetz" zum Bürokratieabbau soll laut Söder noch vor der Sommerpause vorgelegt werden. Es würden "mindestens zehn Prozent aller Verwaltungsvorschriften" gestrichen. Die bayerische Paragraphenbremse werde verschärft. "Für jedes neue Gesetz müssen künftig zwei alte weg", erneuerte Söder seine Forderung.

Zudem wolle Bayern seine Regeln zum Datenschutz entschlacken. "Wir sind für Datensicherheit, aber gegen überzogenen Datenschutz."

Gesellschaftlicher Runder Tisch zu Bürgerbeteiligung

Neben der Bürokratie macht Söder aber auch zu viele Bürgerbegehren als Wachstumsbremse aus. Bayern habe hier besonders weitgehende Regelungen. Doch Bürgerbegehren würden zunehmend auch "zur Blockade eingesetzt", sagte er, etwa beim Ausbau von Wind- oder Solarparks, aber auch bei Krankenhäusern. Es sei wichtig eine "richtige Balance zwischen Gemeinwohl und Partikularinteressen" zu finden.

Deswegen will Söder einen Runden Tisch einberufen, der die Regeln zu Bürgerentscheiden weiterentwickeln soll. Leiten soll den Runden Tisch der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU). Söder lud auch Opposition, Vereine und Umweltverbände zur Beteiligung ein.

Einheitliches Angebot bei der Digitalisierung

Der Ministerpräsident kündigte auch ein einheitliches, standardisiertes und digitales Angebot für Verwaltungsleistungen an. Zwar sei Bayern bei der digitalen Verwaltung "bundesweit vorne dabei", der Freistaat biete die meisten landesweit verfügbaren digitalen Verwaltungsleistungen an.

Dennoch räumte er ein: Es gebe in der Realität noch zu viele "digitale Insellösungen". Hierfür brauche es ein einheitliches, digitales Angebot. Bis zum kommenden Jahr solle ein Ergebnis vorgelegt und umgesetzt sein. Die Kommunen sollen bei der Digitalisierung mit 15 Millionen Euro unterstützt werden.