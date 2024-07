Verheerender Kita-Brand in Nürnberg: Prozess wird neu aufgerollt

Was hat den verheerenden Brand einer Kindertagesstätte in Nürnberg im Mai 2022 ausgelöst? War es eine Zigarettenkippe, die der Angeklagte aus dem Fenster warf? Das glaubt die Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hingegen ist von der Unschuld ihres Mandanten, eines polnischen Bauarbeiters, überzeugt. Beide Parteien legten deshalb Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Nürnberg ein. Es hatte den Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung schuldig gesprochen. Nun wird eine Instanz höher erneut verhandelt.

Verteidigung: Auch Flexarbeiten konnten Feuer entfachen

Die Anwältin des angeklagten Bauarbeiters will einen Freispruch erreichen. Am ersten Verhandlungstag legte sie der Berufungskammer am Landgericht Nürnberg-Fürth das Gutachten eines Brandsachverständigen vor, das die Unschuld ihres Mandanten untermauern soll. Auf der Baustelle seien verschiedene Gewerke tätig gewesen, und am Tag des Feuerausbruchs hätten dort auch Flexarbeiten stattgefunden, so die Anwältin. Auch sie könnten für den Brand, der einen Sachschaden von zwölf Millionen Euro verursachte, verantwortlich sein. Die Kindertagesstätte war fast fertiggebaut, die Kinder hätten bald einziehen können.

Kein klarer Videobeweis

Eine Videokamera, die an einem Mast auf der Baustelle befestigt war, soll aufgezeichnet haben, wie der Angeklagte aus einem offenen Fenster des Pausenraumes im ersten Obergeschoss schaute. Einen Arm habe er aus dem Fenster gehalten. Eine brennende Zigarette sei aber auf dem Video nicht eindeutig zu erkennen, hieß es heute vor Gericht. Das Video zeige auch keinen "Wurf" eines Objekts. Schräg unterhalb dieses Pausenraums hätten sich der Haupteingang und daneben Abfälle verschiedener Gewerke befunden, die in Brand geraten seien, sagten verschiedene Zeugen aus. Allerdings will der Angeklagte schon Anfang des Jahres 2022 mit dem Rauchen aufgehört haben.

Angeklagter beteuert seine Unschuld

Am Tag des Feuerausbruchs habe er nicht geraucht, beteuerte der 23-jährige vor Gericht. Der polnische Staatsangehörige, der inzwischen in der Schweiz lebt, spricht Deutsch, ließ sich aber trotzdem von einer Dolmetscherin unterstützen, um Missverständnisse auszuschließen. Er habe der Berufung zugestimmt, da es ihm wichtig sei, seine Unschuld zu beweisen, ergänzte seine Anwältin. Nur wenn seine Unschuld festgestellt werde, könnten zivilrechtliche Ansprüche in einstelliger Millionenhöhe abgewendet werden. Aus diesem Grund wollte sie auch dem Vorschlag der Kammervorsitzenden, das Verfahren einzustellen, nicht folgen. Der Makel der Schuld ihres Mandanten würde bei einer Verfahrenseinstellung fortbestehen.

Urteil kann auch härter ausfallen

Legen Staatsanwaltschaft und Verteidigung Berufung ein, muss ein Angeklagter das Risiko in Kauf nehmen, dass er auch eine höhere Strafe bekommen könnte. Das ist auch in diesem Prozess der Fall. Vom Amtsgericht Nürnberg war der 23-jährige im Januar dieses Jahres wegen fahrlässiger Brandstiftung zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden. Nun hofft er auf Freispruch. Ihr Mandant vertraue auf die deutsche Rechtsprechung, sagte dazu seine Anwältin.

Weitere Zeugenvernehmungen

Alle Zeugen, die in erster Instanz geladen waren, werden in diesem neu aufgerollten Verfahren noch einmal befragt. Die Berufungskammer wird zudem den Beweisantrag der Verteidigung, der zusammen mit dem Gutachten eines Brandsachverständigen vorgelegt wurde, prüfen. Möglicherweise muss der Brandsachverständige zusätzlich zu seinem Gutachten vor Gericht aussagen und Fragen beantworten. Das war im ersten Verfahren nicht der Fall.