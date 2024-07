Versuchter Mord? 17-Jährige in Simbach vergewaltigt und gewürgt

Am vergangenen Freitag soll es kurz vor Mitternacht in Simbach bei Landau an der Isar zu einer Vergewaltigung mit versuchtem Mord gekommen sein. Deswegen ermitteln nun Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut gegen einen 27-Jährigen.

Begleiter meldet sich selbst bei der Polizei

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern heute mitteilte, ist das mutmaßliche Opfer ein 17-jähriges Mädchen. Der Mann soll mit dem Mädchen zunächst spazieren gegangen sein. Wenig später will er die 17-Jährige unbekleidet in einem Feld in der Nähe des Bahndamms gefunden haben. Das meldete er jedenfalls der Polizei. Daraufhin begannen die Ermittlungen und der 27-jährige Hinweisgeber rückte selbst in den Fokus.

Polizei nimmt Begleiter fest

Nachdem unter anderem Spuren am Tatort gesichert worden waren, erging am Samstag dann Haftbefehl gegen den Begleiter. Die 17-Jährige soll laut Polizei sexuell missbraucht und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein. Der 27-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht.

Die Kripo sucht nun Menschen, die am Samstag gegen 23.45 Uhr im Bereich "Am Bahndamm" - nahe des sogenannten Bockerlbahnradwegs in Simbach - etwas beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, unter der Nummer 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.