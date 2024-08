BR24live 16.45 Uhr: Alles zum ersten Adele-Konzert in München

Herausforderung für den ÖPNV

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Anreise zum Adele-Konzert mit dem Auto dürfte die schlechteste aller Möglichkeiten sein. Staus und längere Anfahrten vom Parkplatz zur Arena sind vorprogrammiert. Park-and-Ride-Anlagen sind da noch eine mögliche Alternative.

Die MVG bedient die Strecke vor allem mit den U-Bahnlinien U2 und U8. Die U2 fährt unter der Woche ganztägig im Fünf-Minuten-Takt, während die U8 an Konzert-Samstagen zusätzlich ab Innsbrucker Ring zur Messestadt Ost verkehrt. Ab etwa 16.00 Uhr bis nach den Konzerten soll das Angebot noch verstärkt werden, sodass sogar alle drei Minuten ein Zug fährt.

Außerdem richten die Konzertveranstalter noch einen kostenlosen Bus-Shuttle vom Bahnhof Max-Weber-Platz (Linien U4/U5) ein. Konzertbesucher können sowohl den ÖPNV als auch den Shuttle kostenfrei nutzen. Das Ticket gilt als Fahrkarte.

Das knallt: Adeles Setlist ein Geheimnis

Wie sich schon bei der Probe in München-Riem, quasi durchs Schlüsselloch, gezeigt hat, gibt es zu den Klängen von "Rolling in the Deep" auch ein kleines Feuerwerk. Das lässt darauf schließen, dass dieser Titel erst zum Ende des Konzerts kommt. Ähnlich ihrer Setlist bei den Auftritten von "Weekends with Adele", zuletzt im Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas.

Orientiert sich die 36-jährige Britin daran, dürften ihre großen Hits wie "Hello" (vielleicht gleich am Anfang), "Easy on Me", "Skyfall" oder "Set Fire to the Rain" sowie "Someone Like You" allesamt dabei sein. Eine Vorgruppe gibt es nicht.

Bühne mit gigantischer Leinwand

Alle zehn Konzerte von Adele finden in der Pop-Up-Arena auf dem Messegelände in München statt, umgeben von der Erlebniswelt "Adele World". Der Einlass auf das Gelände beginnt um 15.30 Uhr, die Adele-Arena kann ab 17.00 Uhr betreten werden. Die Shows starten jeweils um 19.30 Uhr. Die "Adele World" bleibt nach dem Konzert bis Mitternacht geöffnet.

Die Konzertarena selbst, mit 300 Metern in der Breite, ist wie ein modernes Amphitheater gestaltet. Prunkstück im Hintergrund ist eine riesige, geschwungene Video-Leinwand von 220 Metern Breite und 17 Metern Höhe.