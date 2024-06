Zu Fuß zum EM-Auftakt: Willkommensfeier für Schotten in München

Schon bevor die Schotten am Freitag den Rasen betreten, wurde in München ein Schotte groß gefeiert. Der 20 Jahre alte Craig Ferguson, der zu Fuß rund 1.500 Kilometer zurückgelegt hat, ist am Donnerstag, einen Tag vor dem EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland, in München am Marienplatz angekommen. Seit Mai lief der 20-Jährige vom Hampden Park Stadion in Glasgow nach München - für einen guten Zweck.

"Es fühlt sich großartig an"

Am Marienplatz wurde der junge Mann, der Kilt und das schottische Trikot trug, vor allem von seinen Landleuten, aber auch von Passanten und anderen Fußballfans freudig begrüßt - mit Bier, Champagner und Dudelsack-Klängen. Auch die schottische Nationalhymne wurde angestimmt. Der stellvertretende Botschafter Kieran Drake schrieb auf X (ehemals Twitter). "Gratulation Craig. Was für eine Leistung!" "Es fühlt sich großartig an", sagte Craig Ferguson in München. "Das Feedback zu meiner Reise ist unglaublich. Das zeigt, wie toll die schottischen Fans sind. Wir unterstützen uns immer."

Auch auf Instagram bedankte sich Ferguson bei seinen Unterstützern. Er habe 60.000 Britische Pfund (rund 71.300 Euro) für die mentale Gesundheit von Männern gesammelt. Es sei ihm nicht nur wichtig gewesen, Geld zu sammeln, sondern auch, Aufmerksamkeit für das Thema zu wecken.