Über ein Dutzend tote Schafe bei Auerbach - War es ein Wolf?

Mitte Juli sind in einem Ortsteil von Auerbach 15 tote Schafe gefunden worden, 16 weitere sind verletzt aufgefunden worden. Das Landesamt für Umwelt testet nun, ob sie von einem Wolf getötet wurden oder ob es womöglich ein anderes Tier war.

Genproben sollen Klarheit liefern

Schon am 9. Juli wurden in der Nähe, in Thurndorf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, sechs tote Schafe aufgefunden. Auch an diesen Tieren wurden genetische Proben genommen, die das Landesamt für Umwelt derzeit noch auswertet.

Finanzieller Schadensausgleich vom Freistaat möglich

Auerbach und Kirchenthumbach liegen in einem sogenannten Wolfsgebiet in Bayern. Sowohl im Veldensteiner Forst im angrenzenden Oberfranken lebt ein Rudel, als auch auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. In diesen Gebieten gibt es finanziellen Schadensausgleich vom Freistaat, wenn Wölfe den Herdenschutz überwunden haben.

Pressather Wald seit Anfang Februar offiziell Wolfsgebiet

Erst seit Anfang Februar zählt auch der Pressather Wald als Wolfsgebiet. Hier tappte im Juni ein Welpe in eine Fotofalle. Damit gilt eine Reproduktion als nachgewiesen.

Finanziellen Ausgleich für Risse im Pressather Wald gibt es aber erst nach einer Übergangsfrist bis Anfang Februar kommenden Jahres. Bis dahin haben Nutztierhalter die Möglichkeit, staatlich geförderten Herdenschutz zu installieren.

Vier Wolfsrudel in nördlicher Oberpfalz und Veldensteiner Forst

Derzeit gibt es in der nördlichen Oberpfalz und im direkt angrenzenden Veldensteiner Forst in Oberfranken vier Wolfsrudel. Erste Nachweise für Nachwuchs in diesem Jahr gibt es bereits. In Grafenwöhr wurde Anfang Mai eine Wölfin mit Gesäuge fotografiert. Im Pressather Wald tappte laut Landesamt für Umwelt im Juni ein Welpe in eine Fotofalle.

VGH kippt Wolfsverordnung

Wie mit dem Wolf in Bayern umgegangen wird, bleibt aber weiter offen. Vergangene Woche hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die umstrittene Wolfsverordnung gekippt. Grund war ein formaler Fehler, weil sie erlassen worden war, ohne anerkannte Naturschutzorganisationen zu beteiligen.

Die Verordnung vom Mai 2023 sollte den Abschuss von Wölfen in Bayern erleichtern. Der Regelung zufolge durften Wölfe abgeschossen werden, wenn sie die Gesundheit des Menschen oder die öffentliche Sicherheit gefährden. Die Staatsregierung hat angekündigt, schnell eine neue Wolfsverordnung vorzulegen.