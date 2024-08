Adele in München: Der Aufbau der Mega-Bühne im Exklusiv-Video

Heute geht es los. Der britische Mega-Star Adele wird am Abend das erste von zehn Konzerten in der Neuen Messe München geben. Doch eigentlich herrscht auf dem Messegelände schon seit drei Monaten Hochbetrieb. Der Aufbau der Arena war eine gigantische Großbaustelle. Über zwölf Wochen lang haben bis zu 1.000 Menschen an Adeles Mega-Bühne gearbeitet.

Mai 2024, der Aufbau der Adele-Arena beginnt. Es sind noch 87 Tage bis zum ersten Konzert. Die zehn Konzerte in München sind ihre einzigen in diesem Jahr in Europa. Tausende Quadratmeter in der Messestadt müssen vorbereitet werden, damit hier am Ende eine gigantische Adele-Arena steht. Für ein besonderes dramaturgisches Bühnenelement sollen die Bauarbeiter besonders tief graben.

Im Video: BR24-Reportage: Wie für Adeles Konzerte ein eigenes Stadion gebaut wurde