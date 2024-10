Tödlicher Unfall: Polizei geht von illegalem Autorennen aus

Nach einem tödlichen Unfall bei Petersdorf (Landkreis Aichach-Friedberg) geht die Polizei davon aus, dass zuvor ein verbotenes Autorennen stattfand. In der Folge starb in der Nacht zum Samstag auf der Staatsstraße 2035 ein 23-jähriger Mann, ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu schnell: 19-jähriger Fahrer verliert Kontrolle

Den Angaben zufolge war der 19-Jährige gegen Mitternacht mit seinem BMW von Pöttmes in Richtung Augsburg gefahren. Dort verlor er in einer langgezogenen Linkskurve, nach Polizeiangaben wegen zu hohem Tempo, die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Baum. Das Auto fing Feuer. Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle, der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Verbotenes Autorennen direkt vor dem Unfall

Die Polizei ermittelt insbesondere, was in den Minuten zuvor passierte: Ein Bekannter des 19-Jährigen war mit seinem Pkw - auch ein BMW - in gleicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Beide hochmotorisierten Autos hatten laut Polizei vor dem Unfall ein anderes Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und einer Gefährdung des Straßenverkehrs aus. Der gleichaltrige Fahrer des zweiten mutmaßlich an dem Rennen beteiligten Wagens war später an die Unfallstelle zurückgekehrt.

Polizei sucht Zeugen

Beim Unfall-Auto entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro. Die Staatsstraße 2035 war im Bereich des Unfalls für etwa sechs Stunden komplett gesperrt. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Zeugenhinweise.