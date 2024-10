Marode Autobahnbrücken in Bayern: Wie steht es um die Bauwerke?

Die A7 ist die längste Autobahn in Deutschland und damit auch eine der am meist befahrenen Strecken. Dementsprechend stark beansprucht sind auch die Brücken. Vier Brücken der A7, die in Bayern liegen, zählen laut einer Auswertung der "Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken" zu den am schlechtesten bewerteten Autobahnbrücken der Bundesrepublik.

Zum Podcast "BR24 Thema des Tages": Marode Brücken – wie sieht es in Bayern aus?

Welche Brücken in Bayern betroffen sind

Zum einen wären da die beiden Mainbrücken bei Marktbreit im Landkreis Kitzingen – eine in Fahrtrichtung Ulm, eine in Fahrtrichtung Fulda. Zum anderen die Talbrücken Römershag bei Bad Brückenau in der Rhön.

Seit August 2022 werden die 55 Jahre alten Autobahnbrücken bei Bad Brückenau saniert. Der Zustand der 290 Meter langen Bauwerke hat sich im Lauf der Jahrzehnte massiv verschlechtert, sie sind den heutigen Verkehrsverhältnissen und Belastungen nicht mehr gewachsen.

Die Erneuerung sei auch aufgrund der "nicht mehr ausreichenden Tragreserven zwingend erforderlich", heißt es von der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes in Nordbayern auf BR24-Anfrage. Grund ist der "rasant angestiegene Güter- und Schwerverkehr". 41.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Talbrücke.

Bund investiert 95 Millionen Euro allein in Talbrücken Römershag

Zurzeit wird die Brücke in Fahrtrichtung Fulda/Hessen rückgebaut und erneuert. Der Verkehr wird über die bestehende Brücke umgeleitet. Für den Schwerlastverkehr ab 40 Tonnen Gesamtgewicht ist die Brücke jedoch gesperrt.

Bis 2028 soll die neue Talbrücke Römershag dann in beiden Fahrtrichtungen fertig gestellt sein. Dazu kommt eine 770 Meter lange Lärmschutzwand in Fahrtrichtung Würzburg. Rund 95 Millionen Euro investiert der Bund allein in diese Brücke.