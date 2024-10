BR24live: Wiesn-Bilanz - Endspurt beim Münchner Oktoberfest

Mit dem traditionellen Böllerschießen geht das Oktoberfest am Sonntag offiziell zu Ende. 60 Schützen in Tracht – Männer wie Frauen – formieren sich dafür auf den Treppenstufen unterhalb der Bavaria. Geschossen wird übrigens nicht mit Kugeln, sondern mit Schwarzpulver. Dazu gibt es Musik. Zum Abschluss wird auch die Bayernhymne gesungen. Los geht das Spektakel um 12 Uhr. Danach wird am 16. und letzten Tag des diesjährigen Oktoberfests auf der Theresienwiese mitten in München noch weitergefeiert bis in die Nacht.

BR24live berichtet vom letzten Wiesn-Tag 2024 und der Abschlussbilanz – ab ca. 13 Uhr.

Rekordwiesn? Verantwortliche ziehen Bilanz

Schon am frühen Nachmittag – gut zehn Stunden vor dem Ende des Münchner Oktoberfestes – ziehen Festleitung, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Bilanz. War es eine Rekordwiesn? In der ersten "Halbzeit" waren laut Festleitung 3,6 Millionen Besucher da, und die Wiesn war damit definitiv auf Rekordkurs.

Nach einem Bilderbuchstart hat dann das Wetter allerdings nicht mehr ganz so gut mitgespielt: Zuletzt war es eher nass beim Oktoberfest – schlecht für die Geschäfte der Schausteller und Standlbetreiber, die nun auf einen zumindest trockenen und möglichst auch etwas sonnigen letzten Tag hoffen.