Tod in "Baumkurve": Gemeinde will Unfallschwerpunkt entschärfen

Es sind nur ein paar hundert Meter vom Ortsausgang von Gutenstetten zum Unfallschwerpunkt. Hier in Richtung Münchsteinach im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim liegt die sogenannte "Baumkurve". Vor gut 20 Jahren ist der Baum, der dieser Kurve ihren Namen gab, gefällt worden. Heute sind hier Blumen, Kerzen und Geschenke am Straßenrand zu finden: Sie erinnern an die beiden 16-jährigen Motorradfahrer, die an dieser Stelle vor wenigen Wochen starben. Für die Bürgermeister der Ortschaften Gutenstetten und Münchsteinach ein bedrückender Ortstermin.

Unfall war ein Schock

"Das ist natürlich mit ein großer Schock. Wir hatten ja schon vor gut drei Jahren einen schweren Unfall in der gleichen Kurve", sagt Gerhard Eichner, Bürgermeister der Gemeinde Gutenstetten. "Und im Laufe der letzten Jahrzehnte fast 20 Unfälle – teilweise Leichtverletzte, aber auch Schwerverletzte. Und die ganzen Unfälle, die passiert sind, wo schnell mit einem Traktor das Auto wieder aus dem Acker rausgezogen wurde und die gar nicht in der Statistik aufgetaucht sind – gibt's noch einige."

Jürgen Riedel, Bürgermeister der Gemeinde Münchsteinach: "Die Tatsache eben, dass es wieder so junge Leute waren, macht schon sehr betroffen. Ja, die Gedanken sind da eben gerade bei den Opfern und den Hinterbliebenen und natürlich aber auch bei den eigenen Kindern." Seine Tochter sei 15 Jahre alt, hängt er noch an. Und damit ein bisschen jünger als die beiden verunglückten Motorradfahrer.

Kurvenradius wird immer enger

So gefährlich sieht die Baumkurve gar nicht aus. Das Tückische daran: Im Scheitelpunkt, an dem die beiden Motorradfahrer zusammengeprallt sind, wird der Kurvenradius immer enger. Die Folge: Es muss nachgesteuert werden. Dabei trägt es manche Fahrzeuge über die Fahrbahnmitte hinaus. In diesem Fall mit tödlichem Ausgang. "Ich habe mich mit verschiedenen Fachleuten schon unterhalten", sagt Bürgermeister Riedel. "Die sind der Meinung, man müsste einfach den Scheitel der Kurve, also da, wo die Kurve am schärfsten ist, den müsste man nach Südosten etwas drücken, dann könnte man den Radius entsprechend entschärfen." Eine Begradigung und damit eine Rennstrecke wollen die beiden Kommunal-Chefs nicht.

Unfallkommission will beraten

Nach dem vorausgegangenen tödlichen Unfall wurde die Geschwindigkeit bereits auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert und es wurden Kurven-Richtungstafel installiert. Das reichte offenbar noch nicht. Dafür reicht es den beiden Bürgermeistern. In einem offenen Brief an das zuständige staatliche Bauamt in Ansbach, den Innenminister und den Landrat fordern sie den Umbau der Straße, so dass die Kurve gefahrlos befahren werden kann. Laut Bauamt werde jetzt die Unfallkommission aus Bauamt, Polizei und Verkehrsbehörden über die Baumkurve beraten. Ausgang: ungewiss, und - zu spät für die beiden verunglückten Motorradfahrer.