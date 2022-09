Hohenpeißenberg: Schwerer Unfall mit Traktor-Gespann

Schreckliches Ende einer Fahrt mit einem Traktor-Gespann am Samstagnachmittag im Kreis Weilheim-Schongau: Der mit 15 Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren besetzte Anhänger stürzte in einer steilen Kurve am Ortsrand von Hohenpeißenberg um und begrub mehrere Menschen unter sich.

Drei Unfallopfer lebensgefährlich verletzt

Der Feuerwehr-Kommandant von Hohenpeißenberg sagte dem BR, dass drei der Verunglückten mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Unfallklinik Murnau transportiert worden seien. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Wegen einer Gewitterfront musste ein aus München angeforderter Rettungshubschrauber wieder umdrehen.

Über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hohenpeißenberg und Peiting, sowie die Ersthelfer des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die jungen Leute waren vermutlich auf der Rückfahrt von einem feucht-fröhlichen Ausflug auf den Hohenpeißenberg.