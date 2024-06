Fünf tödliche Motorrad-Unfälle am Wochenende auf Bayerns Straßen

Bei Unfällen sind am Wochenende fünf Motorradfahrer auf Bayerns Straßen ums Leben gekommen. Mehrere Biker wurden schwer verletzt. In Mittelfranken wurden bei zwei Unfällen drei Motorradfahrer tödlich verletzt, darunter zwei 16-Jährige. Demnach starb im Landkreis Roth ein 57-jähriger Biker. Im oberfränkischen Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels kam ein 74-jähriger Motorradfahrer ums Leben und im niederbayerischen Tiefenbach im Landkreis Landshut starb ein 58-Jähriger. Die Unfallursachen waren ganz unterschiedlich.

16-Jähriger kommt in Kurve auf Gegenfahrbahn

Der tödliche Unfall, bei dem zwei 16-Jährige ums Leben kamen, ereignete sich am Sonntagnachmittag. Wie die Polizei mitteilte, war einer der beiden Jugendlichen mit dem Motorrad auf der Staatsstraße von Münchsteinach in Richtung Gutenstetten unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden, ebenfalls 16-jährigen Motorradfahrer. Trotz Wiederbelebungsversuchen starben die beiden jungen Männer an der Unfallstelle. Ein nachfolgender 24-jähriger Motorradfahrer stürzte an der Unfallstelle ebenfalls und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer übersieht beim Abbiegen Motorradfahrer

Einen tödlichen Unfall meldete auch die oberfränkische Polizei am Sonntagmittag. Demnach war In Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels ein 82-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2203 links abgebogen und hatte dabei den Angaben zufolge einen 74-jährigen Motorradfahrer übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen - der Motorradfahrer starb.

Auto schert zum Überholen aus und übersieht Biker

Bereits am Samstag kam ein 57-jähriger Biker im Landkreis Roth ums Leben. Der Motorradfahrer wollte auf der Staatsstraße 2220 im Landkreis Roth eine Fahrzeugkolonne überholen, als auch ein Auto zum Überholen ausscherte. Der Motorradfahrer wich nach links aus, geriet in den Grünstreifen und stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

Bei Tiefenbach im Landkreis Landshut fuhr ein 58 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag auf einer Kreisstraße in eine Leitplanke. Auch ihm konnten Notarzt und Rettungshubschrauber nicht mehr helfen.

Tödlicher Unfall auch in Nürnberg

Bereits am Freitagabend war im Nürnberger Süden ein 20-jähriger Motorradfahrer beim Abfahren von der A73 von Fürth in Richtung Feucht an der Anschlussstelle Münchener Straße aus noch nicht geklärter Ursache gestürzt und so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.

Schwer verletzte Biker in Unterfranken und Oberfranken

Auf der Staatsstraße 2260 bei Geiselwind im Landkreis Kitzingen wurden am Samstag zwei Motorradfahrer schwer verletzt, als ein Auto vor ihnen links abbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs halten musste. Wie die Polizei mitteilte, hatte der direkt hinter dem Auto fahrende 58-jährige Motorradfahrer gebremst, aber der 63-jährige Motorradfahrer hinter ihm fuhr in ihn hinein. Beide wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Auf der Autobahn A9 wurde ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall an einer Baustelle bei Lenting im Landkreis Eichstätt schwer verletzt. Laut Polizei war ein 47-jähriger Biker in das Motorrad eines vor ihm fahrenden gleichaltrigen Fahrers gefahren. Dabei wurde auch ein Auto vor ihnen beschädigt. Die Autobahn wurde wegen des Unfalls am Samstagmittag eine Stunde lang komplett gesperrt.

Polizei: Lieber defensiv fahren!

Wie die Polizei auf BR-Nachfrage mitteilt, sind alle Unfälle sehr unterschiedlich verlaufen, die Ursachen werden noch ermittelt. Aufgrund des schöneren Wetters seien aber wieder mehr Motorradfahrer unterwegs, deshalb sollten alle Verkehrsteilnehmer speziell auf Biker achten. Motorradfahrer sollten sich zudem so kleiden, dass sie besser gesehen werden können, rät die Polizei. Und: Generell sollte eine defensive Fahrweise das oberste Credo aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sein.

