Therapeutisches Reiten wird immer beliebter – auch in Franken

Das weiche Fell zwischen den Händen, die gleichmäßigen Bewegungen, die Wärme und das beruhigende Schnauben von Pferden sollen eine therapeutische Wirkung auf den Menschen haben. Der Kontakt und Umgang mit Pferden soll zum Beispiel bei Bewegungsstörungen wie Kinderlähmung, Schlaganfall oder Multipler Sklerose, aber auch bei psychischen Belastungen helfen. Weil die Nachfrage nach der Therapiezeit mit den Tieren im Nürnberger Land so groß ist, bekommt ein Verein nun eine zusätzliche Reithalle.

Zweite Reithalle für Verein im Nürnberger Land

In Schönberg im Nürnberger Land nehmen Kinder und Erwachsene auf den sieben Pferden des Reittherapiezentrums des Vereins Lebenshilfe Therapiestunden. In Zukunft sollen noch mehr Menschen in den Genuss von Reittherapie kommen. "Wir haben unfassbar viele Anfragen", erzählt Einrichtungsleiterin Lena Floerke. Um den Bedarf abzudecken hat das Zentrum am Freitag eine zweite Reithalle eingeweiht. Die hat rund 260.000 Euro gekostet, finanzieren konnte das Reittherapiezentrum die Halle komplett über Spenden. In 24 Einrichtungen des Vereins sollen Menschen mit Beeinträchtigung betreut und gefördert werden. Ein Angebot ist die Reittherapie.

Dass die nicht nur im Nürnberger Land, sondern in ganz Deutschland immer beliebter wird, erklärt sich Floerke so: "Das Thema Therapie ist nicht mehr so stigmatisiert, die Gesellschaft nimmt das immer mehr an." Zudem würden sich die Eltern darüber austauschen, was ihren Kindern hilft, "und dann kommen sie auch auf uns."

Therapie mit Pferden hat viele Facetten

Unter den Begriff "Therapie mit Pferden" fallen laut Deutschem Kuratorium für therapeutisches Reiten (DKThR) verschiedene Subgenre. Das Reittherapiezentrum im Nürnberger Land bietet "krankengymnastische Behandlung auf dem Pferd für Kinder und Erwachsene" sowie heilpädagogisches Reiten und Freizeitreiten für Menschen mit Behinderung an. Die Therapiestunden leitet eine Physiotherapeutin mit Zusatzausbildung. Reiten können müssen die Patientinnen und Patienten dafür nicht.