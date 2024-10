Behinderter und Bürgermeister tauschen Job für einen Tag

Es ist ein ganz besonderer Arbeitstag für Marc Terian und den Oberbürgermeister von Rothenburg ob der Tauber, Markus Naser (FRV). Die beiden tauschen für einen Tag ihren Job. Terian hat von Geburt an eine geistige Behinderung. Doch das hindert den 25-Jährigen nicht, selbstbewusst den Chefsessel im Rothenburger Rathaus zu übernehmen. Er hat auch gleich ein Anliegen mitgebracht, das er umgesetzt sehen will: Schmierereien in Rothenburg sollen beseitigt werden. Später am Tag wird er Naser dann an seinem Arbeitsplatz in der Diakoneo Werkstatt einspannen.

"Schichtwechsel" soll neue Perspektiven ermöglichen

Der Jobtausch findet im Rahmen des bundesweiten Aktionstages "Schichtwechsel" statt. Der Tag soll laut der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen mit Klischees aufräumen und Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen, die sonst in ihrem Arbeitsalltag nur selten zusammenkommen. "Vielen ist gar nicht bewusst, wie viel in den Werkstätten geleistet wird und dass auch manche Menschen mit Behinderung durchaus auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen können", sagt Willi Ulm, Leiter der Diakoneo Werkstatt in Rothenburg.

Stressiger Job im Rathaus

Marc Terian nimmt heute also auf dem Stuhl des Bürgermeisters Platz. Dieser zeigt ihm, was alles anliegt: Dienstreisen genehmigen, Motive für eine Rothenburg Tasse auswählen, Sitzungen leiten, sich mit Mitarbeitern über eine anstehende Veranstaltung abstimmen. Der Terminkalender ist voll. Terian bringt sich bei allem ein: Wer den Dienstwagen benutzt, soll ihn sauber wiederbringen, meint er. Bei den Motiven für die Tasse hat er auch eine klare Meinung, welche ausgewählt werden sollen, denn er kennt sich sehr gut aus in seiner Heimatstadt.

Bürgermeister ist beeindruckt

Deshalb hat Terian auch selbst ein dringendes Anliegen mitgebracht: An der historischen Stadtmauer hat er Schmierereien entdeckt. "Das geht gar nicht", findet er und führt den Bürgermeister zu der Stelle. Sie machen Fotos und informieren den Bauhof, der sich um die Entfernung kümmern soll. Bürgermeister Naser ist beeindruckt von seinem Vertreter für einen Tag: "Der Marc hat tolle Ideen und das Herz am rechten Fleck, der macht hier wirklich meinen Job eins zu eins, das fällt gar nicht groß auf."